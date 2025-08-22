Mở rộng điều tra đường dây tín dụng đen, bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng

TPO - Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Trần Hữu Cường (40 tuổi, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcomBank chi nhánh Gò Vấp) để điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (còn gọi là "Má Hạnh", 54 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu.

Trần Hữu Cường Giám đốc PVcomBank chi nhánh Gò Vấp

Hành vi cụ thể của ông Cường hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.

Trước đó, ngày 11/8, cảnh sát đồng loạt triệt phá, bắt giữ Em, Đang cùng các đồng phạm Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi), Lê Thành Bắc (23 tuổi). Ngoài ra, Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2024 đến nay, dưới hình thức tiền góp, tiền đứng, với khoản vay từ 5 đến 200 triệu đồng, lãi suất từ 180% đến 360%/năm. Băng nhóm núp bóng quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) để giao dịch và thu tiền.

Các đối tượng trong vụ án cho vay nặng lãi do Má Hạnh cầm đầu tại cơ quan điều tra

Công an xác định hoạt động cho vay này gây mất an ninh trật tự địa phương, bước đầu thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.