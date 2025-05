Mô hình công an hai cấp nhìn từ thực tiễn ở Lào Cai: Gần dân, chăm chút cho từng mái ấm của nhân dân

TPO - Mô hình công an địa phương hai cấp tại Lào Cai đã chứng minh hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đồng thời tăng cường sự gắn bó, gần gũi giữa lực lượng công an và nhân dân. Điều này góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, xây dựng mối quan hệ tin cậy, thương yêu giữa cán bộ, chiến sỹ và cộng đồng địa phương.

Sau bão Yagi, giờ đây, xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát) và xã Liên Minh (thị xã Sa Pa, Lào Cai) đã có những ngôi nhà mới. Những căn nhà tái định cư sau bão Yagi được xây không chỉ bằng gạch, bằng xi măng mà còn có cả tình cảm, sự đùm bọc của đồng bào, của các cấp chính quyền, đoàn thể, lực lượng; trong đó góp công sức không nhỏ của những chiến sỹ công an nhân dân.

Sáng tháng 4, trời trong xanh, sương vẫn còn bám mỏng trên sườn núi ở xã Trịnh Tường. Làng Thanh niên - tên gọi của khu tái định cư vừa mới hình thành sau bão Yagi có 37 căn nhà. Giữa làn sương mờ, những nếp nhà mới xây nổi bật với màu vàng của ve tường, màu xanh của mái tôn, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa tràn đầy sức sống.

Chúng tôi đến giữa lúc chị Tẩn Thu Phương đang dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà nhỏ xinh, bên trong đồ đạc được xếp gọn gàng, ngăn nắp. “Từ lúc về nhà mới, đêm ngủ không còn giật mình vì lo sạt lở. Hoàn lưu bão Yagi năm ngoái cuốn trôi sạch. Nhà, gạo, cả cái cối xay ngô cũng mất. Nhưng giờ, nhìn căn nhà này, tôi thấy như đang sống trong mơ”, chị Phương vui vẻ.

Còn nhớ, đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 9/2024, đã khiến hàng trăm nghìn mét khối đất, đá từ trên núi tràn xuống, vùi lấp hơn 50 ha lúa và hoa màu của người dân xã Trịnh Tường. Cả cánh đồng dài khoảng 3km, chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mất trắng sau lũ. Cánh đồng màu mỡ trước kia giờ là “cánh đồng đá”. Nhà chị Phương trước đây nằm gần khu vực này, rất may hôm đó chị đã kịp sơ tán. Khi quay trở lại, căn nhà chỉ còn trơ lại cái móng. Gia đình chị phải xin ở tạm trong điểm trường thôn Nà Lặc.

Căn nhà mới mà chị Phương vừa dọn về ở là một trong 20 căn đầu tiên được hoàn thành ở Làng Thanh niên. Căn nhà có diện tích chừng 60 m2, có hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt, công trình phụ khép kín, đủ để gia đình bốn người có một cuộc sống thoải mái.

Để có được những mái nhà ấy, không chỉ có xi măng, gạch đá, mà còn có cả mồ hôi của các chiến sĩ công an xã Trịnh Tường. Trung tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Trịnh Tường nhớ lại, lúc đó, khi có chủ trương xây dựng nhà tái định cư cho các hộ dân, công an xã được cử lên bản Tùng Chỉn 3 để kiểm tra, chụp hình ảnh hiện trường nhà của các hộ có nguy cơ sạt lở. Đường lên bản khi đó có hàng chục điểm sạt lở, có đoạn phải đi bộ hàng giờ đồng hồ. Rất may những hình ảnh hiện trường, thông tin các hộ dân được kịp thời cập nhật để Công an tỉnh Lào Cai lên phương án.

“Trịnh Tường có 5 dân tộc sinh sống, địa hình dốc cao, nhiều bản nằm sát triền núi. Sau bão, thiệt hại rất nặng. Anh em chúng tôi xác định rõ, giúp dân dựng lại nhà cũng là giữ yên làng bản. Chúng tôi không chỉ tuần tra, nắm tình hình, mà còn cùng dân đổ móng, lợp mái. Giờ đã có 14 hộ dọn về đây ở ổn định. An ninh trật tự được giữ vững, người dân yên tâm tái sản xuất. Có chuyện gì xảy ra, bà con báo ngay. Mình gần dân, dân tin mình”, Trung tá Hiếu nói và cho biết, người dân ở tập trung nên việc quản lý an ninh trật tự cũng đảm bảo hơn.

Rời Trịnh Tường chúng tôi đến xã Liên Minh (thị xã Sa Pa). Đường lên xã Liên Minh khúc khuỷu, một bên là núi vẫn còn những điểm sạt lở, một bên là vực sâu.

Trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 28 hộ dân thôn Nậm Than, xã Liên Minh nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, buộc phải di chuyển gấp. Và Khu dân cư Đồi Gianh – nơi có 28 căn nhà tái định cư mới được hoàn thành.

Thiếu tá Bùi Xuân Khải, Trưởng Công an xã Liên Minh cho biết, Suốt hơn 70 ngày đêm, trời mưa, núi dốc, vật liệu khan hiếm, nhưng chưa một ngày công trình ngừng lại. Lực lượng công an và chính quyền thị xã không chỉ giám sát tiến độ mà còn trực tiếp xuống hiện trường, động viên dân, hỗ trợ thi công. “Thi công cả ngày lẫn đêm. Nhiều hôm trời mù quá, chỉ thấy được bóng người trong gang tấc, nhưng ai cũng gắng hết sức” Thiếu tá Bùi Xuân Khải nhớ lại.

Những ngôi nhà ở Khu tái thiết Đồi Gianh giống nhau, vuông vắn, gọn gàng, xếp hàng trên lưng đồi như những nốt nhạc. Đó là thành quả của biết bao tấm lòng, từ Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai đến các nhà hảo tâm, đơn vị thi công, cùng nhân dân góp công, góp sức.

Chúng tôi đến thăm một trong những hộ đầu tiên nhận nhà tái định cư, cầm chặt chìa khóa mới, anh Vù A Dế không giấu được xúc động khi chia sẻ với phóng viên về những mất mát sau mưa lũ, sạt lở. “Mưa lũ năm trước cả ao cá bị trôi theo dòng nước. Tôi tưởng chẳng còn gì. Nhưng giờ tôi có nhà mới, chắc chắn, lại gần trường, gần đường tiện cả đường ra trông ao cá”, anh Dế vui vẻ, toát lên hy vọng và sự khởi đầu mới cho gia đình.

Mỗi căn nhà ở khu Đồi Gianh có diện tích khoảng 60 m2, trị giá mỗi căn gần 200 triệu đồng. Ngoài khoản hỗ trợ 80 triệu từ Nhà nước, phần lớn kinh phí còn lại do Công an tỉnh Lào Cai vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Đặc biệt, khu tái định cư này còn được quy hoạch bài bản, có thể khai thác phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai, một hướng mở cho sinh kế lâu dài của người dân.

Khi dự lễ bàn giao nhà cho các hộ dân tháng 1/2025, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an từng chia sẻ rằng, mỗi ngôi nhà ở đây không chỉ là nơi tránh mưa nắng, mà còn là nơi để thắp lại niềm tin. Với điều kiện sống mới, người dân sẽ thêm gắn bó, thêm trách nhiệm, cùng lực lượng công an gìn giữ an ninh, phản bác những luận điệu sai trái từ các thế lực thù địch.

Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai khẳng định: “Đây không chỉ là nhiệm vụ an sinh, mà là một phần trách nhiệm chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân, từ mái nhà trở đi.”