Minh Khương Group chấp hành tiêu huỷ 8 lô mỹ phẩm bị thu hồi

Ngày 13/8, Cục Quản lý Dược cho biết, Sở Y tế TPHCM đã gửi báo cáo về việc doanh nghiệp Minh Khương Group đã tiến hành thu hồi và tiêu huỷ 8 lô mỹ phẩm theo đúng quy định.

Trước đó, Minh Khương Group tổ chức họp báo về việc Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của công ty, do nhãn chính ghi thành phần chưa khớp với hồ sơ công bố đã được phê duyệt.

Đại diện Minh Khương Group thừa nhận đã có thiếu sót trong quá trình cập nhật hồ sơ đăng ký sản phẩm tại Việt Nam. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà sản xuất thay đổi thành phần nhưng công ty chưa kịp điều chỉnh nhãn theo đúng quy định. Ngay khi nhận quyết định của cơ quan chức năng, doanh nghiệp đã công khai toàn bộ nội dung và giấy tờ liên quan trên fanpage chính thức; nghiêm túc chấp hành việc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 8 lô hàng và hoàn tất thủ tục nộp phạt. Đồng thời, công ty cũng khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng để cập nhật thông tin thành phần sản phẩm.

Bà Thúy Phan – CEO Minh Khương Group chia sẻ tại họp báo.

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Thương mại Minh Khương (Minh Khương Group - địa chỉ: 3A Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Quận 1, TP HCM (cũ)) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm Image Skincare về phân phối ở thị trường Việt Nam.

Theo đó, 8 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thương mại Minh Khương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường do nhãn hàng sử dụng các cụm từ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng là thuốc. Các sản phẩm trên đều do Image International Manufacturing, LLC (Mỹ) sản xuất.