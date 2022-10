Miền Trung lại đối mặt mưa lũ, ngập úng

TPO - Mưa rất lớn từ nay đến 11/10 khiến các tỉnh miền Trung đối mặt với nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp trong những ngày tới do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao.

Trong đó, từ chiều tối nay đến sáng mai (10/10), các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Từ chiều tối nay đến đêm 10/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ chiều tối nay đến ngày 11/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Đây cũng là khu vực có lượng mưa lớn nhất trong đợt mưa dông đang diễn ra ở nhiều vùng trên cả nước. Dự báo mưa lớn ở miền Trung sẽ kéo dài đến 11/10, từ đêm 11/10, mưa giảm nhanh.

Do lượng mưa lớn, dồn dập trong thời gian ngắn nên từ nay (9/10) đến ngày 11/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 1-3m. Đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ và thượng lưu các sông có khả năng lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, hạ lưu các sông chính ở dưới mức BĐ1 đến BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Riêng phía Đông Bắc Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối nay (9/10), vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ sáng ngày 10/9 vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4m. Biển động.

Dự báo đêm 10/10, ngày 11/10, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4m. Biển động.

Dự báo xa hơn, khoảng 11-17/10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động, có thể hình thành bão/áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những năm La Nina tác động như năm nay, bão thường xuất hiện dồn dập cuối năm, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, dị thường, trái quy luật, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Trung còn diễn biến rất phức tạp từ nay đến cuối năm.