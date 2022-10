Gió mùa đông bắc gây mưa lạnh như thế nào?

TPO - Mưa to bắt đầu từ rạng sáng mai (9/10) ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, kéo dài đến sáng 10/10, riêng mưa tại Hà Tĩnh - Quảng Ngãi còn kéo dài. Từ đêm mai, nền nhiệt giảm nhanh, trời lạnh ở vùng đồng bằng, rét ở vùng núi.

Theo ông Vũ Tuấn Anh - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh.

Do tác động của đợt không khí lạnh này nên từ rạng sáng mai (9/10), các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An bắt đầu có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tập trung trong khoảng thời gian này từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 10/10, mưa giảm nhanh ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa chiều mai, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ nền nhiệt bắt đầu giảm mạnh. Từ đêm mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là Bắc Trung Bộ bắt đầu giảm nhiệt. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ C, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-21 độ C.

Dự báo nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ thấp nhất trong ngày 10/10. Sau đó từ 11-14/10, khu vực này duy trì thời tiết không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ vẫn ở mức từ 16-18 độ C, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-21 độ C nhưng ban ngày, nhiệt độ tăng cao, có thể dao động từ 27-29 độ C.

Cũng do tác động của không khí lạnh, từ ngày 9-11/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó lượng mưa từ ngày 9-10/11 phổ biến từ 70-170mm, có nơi trên 250mm.

Từ 10-11/10, mưa tập trung chủ yếu ở Quảng Trị đến Phú Yên với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do tác động của không khí lạnh, từ chiều ngày 9/10, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4m, khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Theo ông Vũ Tuấn Anh, trong nửa cuối tháng 10, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ. Nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tại các tỉnh miền Trung, mưa lớn còn diễn biến phức tạp từ nay đến cuối năm 2022.