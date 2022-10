Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới

TPO - Từ khoảng 11-17/10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động, có thể hình thành bão/áp thấp nhiệt đới.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, xác suất hình thành áp thấp nhiệt đới từ các nhiễu động trên Biển Đông vào khoảng 50-60%, xác suất hình thành bão vào khoảng 25-30%.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, Biển Đông có thể xuất hiện 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trong khi đó trên đất liền, một khối không khí lạnh ở Bắc Bán cầu đang có xu hướng hoạt động dịch về phía Nam. Dự báo khoảng ngày 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm 9/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ C, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-21 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông hoạt động mạnh nên từ đêm 8/10 đến sáng ngày 10/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 9-12/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 350mm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có diễn biến phức tạp từ nay đến cuối năm 2022.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 9/10, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9. Khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,5-3,5m. Khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.