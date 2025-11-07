Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Miền Bắc sắp đón mưa dông

Nguyễn Hoài
TPO - Vào chiều và đêm nay (7/11), miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa bão ở khu vực miền Trung chỉ còn rải rác trong sáng nay, từ trưa chiều tạnh ráo, riêng Thanh Hoá - Bắc Quảng Trị mưa nhiều trong hôm nay và ngày mai.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 23-25 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét.

Chiều và đêm nay, miền Bắc có thể đón mưa dông rải rác. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Tại khu vực miền Trung, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào. Mưa lớn đã giảm.

Trong sáng nay, Nam Quảng Trị, Đà Nẵng và khu vực Tây Nguyên chỉ còn mưa rải rác, cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ trưa chiều nay, mưa giảm hẳn ở khu vực này.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, từ hôm nay đến hết ngày mai (8/11) có mưa vừa, mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Do bão tan nhanh, mưa không quá lớn, lũ chỉ lên trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Hương (Huế). Trong sáng sớm nay, lũ trên sông Trà Khúc đạt đỉnh ở mức BĐ3, sau đó xuống dần. Ngày hôm nay, lũ trên sông Hương tại Kim Long tiếp tục lên trên BĐ2 sau đó xuống dần. Trong đêm nay, lũ trên sông Hương về mức BĐ2, lũ trên sông Trà Khúc trên BĐ1. Ngập lụt tiếp diễn tại một số khu vực trũng thấp ở Huế và Quảng Ngãi.

Nam Bộ sáng nay ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 28-30 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

Nguyễn Hoài
