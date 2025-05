Miền Bắc, Nam Bộ mưa đến bao giờ?

TPO - Đêm qua và sáng sớm nay (29/5), mưa tiếp tục bao phủ nhiều vùng ở miền Bắc và Nam Bộ. Dự báo mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến sáng sớm ngày 30/5, trong khi Nam Bộ kéo dài đến đêm 29/5.

Đêm qua và sáng sớm nay (29/5), khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/5 đến 03h ngày 29/5 có nơi trên 100mm như Tam Thanh (Phú Thọ) 192.8mm, Giáp Đắc (Hòa Bình) 136.6mm, Tân Minh (Lạng Sơn) 119.2mm, Nậm Giải (Nghệ An) 134.4mm, Vạn Bình (Khánh Hòa) 135.8mm, Mỹ Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu) 149.2mm.

Dự báo tại miền Bắc, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ sáng sớm nay đến sáng sớm 30/5 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30- 80mm, có nơi trên 180mm.

Cùng với mưa dông, miền Bắc và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh duy trì nền nhiệt thấp, vùng núi se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay 22-25 độ, vùng núi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Dự báo ngày 30/5, miền Bắc ít mưa, hửng nắng. Từ 31/5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón nắng nóng cục bộ.

Khu vực Khánh Hoà đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ sáng đến đêm nay (29/5) tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ gây ngập úng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa dông, khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất hôm nay 24-27 độ, cao nhất 28-31 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên ngày hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, vào chiều tối nay có thể xuất hiện mưa rải rác ở một số nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Dự báo từ khoảng 31/5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng diện rộng 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ.