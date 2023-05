Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp

TPO - Dự báo ngay sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta hôm nay, khoảng 11/5, thêm một đợt không khí lạnh nữa tràn xuống gây mưa rào và dông rải rác ở miền Bắc, miền Trung, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời mát dài ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (8/5) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trời chuyển mát.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều tối và đêm nay (8/5), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa, trời mát kéo dài.

Dự báo ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng 11-12/5, các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới tràn xuống.

Do tác động của đợt không khí lạnh này, các tỉnh miền Bắc, miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa dông dự báo kéo dài đến khoảng 14-15/5.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc, miền Trung tiếp tục duy trì thời tiết mát mẻ đến giữa tháng 5, trong đó khoảng ngày 12/5, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, miền Trung khá thấp, vùng núi có nơi se lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sang nửa cuối tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2-3 đợt nắng nóng diện rộng. Từ tháng 6, nắng nóng tiếp tục gia tăng về tần suất, cường độ cũng như phạm vi xuất hiện ở miền Bắc, miền Trung.

Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 8/5 có nơi trên 70mm như Phước Hòa (Ninh Thuận) 88.6mm, Măng Tố (Bình Thuận) 79.6mm, Đắk Sin (Đắk Nông) 76.8mm, Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 96.2mm.

Dự báo từ chiều tối ngày 8-9/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.