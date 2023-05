Đón không khí lạnh Hà Nội hạ nhiệt với những cơn mưa đầu tuần

TPO - Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ kiểm định chất lượng hàng nghìn biệt thự trên địa bàn, trong đó ưu tiên 8 công trình kiến trúc khác thuộc sở hữu nhà nước do thành phố quản lý nhằm phục vụ kế hoạch của UBND thành phố về bảo tồn, chỉnh trang.

TPO - Theo thông tin Dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, diễn biến nắng nóng tại Thủ đô Hà Nội trong 24h qua cho cảm nhận chưa quá gay gắt. Tuy nhiên dự báo trong vài ngày tiếp theo, quãng thời gian nắng kéo dài hơn và nền nhiệt tăng mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng đạt cấp 1.

TPO - Trong đêm 2/5, các tổ công tác đặc biệt 141 Công an TP Hà Nội, hóa trang bảo đảm an ninh trật tự, phát hiện nhiều thanh niên điều khiển xe máy ‘độ’ pô.

TPO - Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, thời tiết miền Bắc, Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng nhiệt trong ít ngày qua. Người dân Thủ đô chuẩn bị đón ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ lễ dài với trời nắng, cảm nhận nắng nóng có thể lên tới 33-35 độ C.

TPO - Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Tu viện Westminster ở Thủ đô London, Vương quốc Anh, tuân theo các nghi thức truyền thống đã được thiết lập từ ngàn năm trước. Lễ đăng quang do đức Tổng Giám mục Canterbury, người đứng đầu Anh giáo, thực hiện. Vua Charles III không chỉ là vua và nguyên thủ quốc gia của Vương quốc Anh mà còn của 14 vương quốc khác thuộc Khối Thịnh vương chung, như: Australia, Canada, Jamaica, New Zealand hay Papua New Guinea.