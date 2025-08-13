Melatonngue Rapid khởi động dự án 'Đồng hành cùng 10.000 giấc ngủ trọn đêm'

Nhằm hỗ trợ cộng đồng vượt qua những vấn đề liên quan đến giấc ngủ kém chất lượng bằng biện pháp hiện đại và an toàn, nhãn hàng Melatongue Rapid vừa chính thức khởi động Dự án “Đồng hành cùng 10.000 giấc ngủ trọn đêm”.

Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 30 - 40% dân số trưởng thành gặp vấn đề về giấc ngủ và con số này đang tăng nhanh ở các nước đang phát triển như Việt Nam - nơi nhịp sống đô thị hóa ngày càng nhanh chóng.

Thực tế, giấc ngủ kém chất lượng không chỉ là vấn đề của tuổi già, mà ngay từ độ tuổi 30, hormone giấc ngủ như melatonin bắt đầu giảm dần, kết hợp với áp lực từ công việc, trách nhiệm gia đình và lối sống bận rộn, giấc ngủ dần trở thành "nỗi khổ âm thầm" mà ít ai chú ý.

Người dân tham gia khảo sát chất lượng giấc ngủ của nhãn hàng. Nhiều người cho biết, họ gặp một số tình trạng về giấc ngủ như khó vào giấc, trằn trọc, và thức giấc giữa đêm, tuy nhiên trước giờ họ chưa thật sự quan tâm

Những biểu hiện của giấc ngủ kém chất lượng không chỉ dừng lại ở việc khó vào giấc hay ngủ chập chờn, nhiều người thường tỉnh giấc giữa đêm, trằn trọc không ngủ lại được, hoặc thức dậy với cảm giác mệt mỏi, uể oải dù đã ngủ đủ giờ. Những triệu chứng này không chỉ làm giảm chất lượng sống hàng ngày mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trước thực trạng đó, nhãn hàng Melatongue Rapid quyết định thực hiện dự án “ Đồng hành cùng 10.000 giấc ngủ trọn đêm”.

Dược sĩ Nguyễn Mỹ Chân, đại diện nhãn hàng cho biết, tỷ lệ rối loạn giấc ngủ đang không ngừng gia tăng, chất lượng giấc ngủ của cộng đồng đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng, thế nhưng việc chăm sóc và bảo vệ giấc ngủ chưa được quan tâm đúng mức.

Dược sĩ hướng dẫn người dân cải thiện giấc ngủ bằng cách thay đổi một vài thói quen

Theo dược sĩ Mỹ Chân, với dự án lần này, 10.000 là con số khiêm tốn trong hàng triệu người đang gặp phải vấn đề giấc ngủ tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là chương trình mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Nhằm lan toả đến cộng đồng thông điệp về tầm quan trọng của giấc ngủ chất lượng đối với sức khoẻ tổng thể. Khi chúng ta cùng ý thức nâng cao số giờ ngủ hiệu quả, xây dựng được lịch trình ngủ khoa học, từ đó sẽ cải thiện thể chất, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại chương trình “Chung tay vì cộng đồng” của MTTQ phường Tân Thuận (TP.HCM) ngày 10/8/2025 vừa qua, nhãn hàng Melatongue Rapid với dự án “Đồng hành cùng 10.000 giấc ngủ trọn đêm” đã cùng các bác sĩ lắng nghe và tư vấn về giấc ngủ, tặng sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ cho hàng trăm người dân trên địa bàn phường. Đây là trạm dừng chân đầu tiên tiên trong hành trình thực hiện dự án.

Cũng tại chương trình, người dân hào hứng tham gia mẫu khảo sát về chất lượng giấc ngủ của nhãn hàng và chia sẻ những vấn đề gặp phải trong giấc ngủ của chính mình.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân tại phường Tân Thuận cho biết, khi được chia sẻ và được các bác sĩ, dược sĩ tư vấn, hướng dẫn cách cải thiện giấc ngủ, tôi rất cảm động. Đây là vấn đề rất quan trọng mà trước giờ chúng tôi ít để ý.

Tương tự, ông Nguyễn Quang Huy, một cựu chiến binh tham dự chương trình nói rằng: “Phần lớn người dân như chúng tôi, khi mới bị rối loạn giấc ngủ, khó ngủ đều không mấy bận tâm, cho đến khi mất ngủ kéo dài, hoặc ảnh hưởng đến thể trạng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ mới đi khám thì đã ở giai đoạn nặng, rất khó chữa trị”. Ông Huy mong có nhiều những chương trình, dự án mang lại lợi ích cho sức khoẻ người dân như thế này hơn nữa.

Người dân phường Tân Thuận – TPHCM tại “trạm dừng chân” đầu tiên của Dự án “ Đồng hành cùng 10.000 giấc ngủ trọn đêm” của Melatongue Rapid

Phát biểu tại buổi khởi động dự án “Đồng hành cùng 10.000 giấc ngủ trọn đêm”, bà Lê Phan Song Uyên, đại diện marketing của nhãn hàng Melatongue Rapid cũng nhấn mạnh về mục tiêu dự án, chính là góp phần truyền thông về tầm quan trọng của giấc ngủ. Giấc ngủ trọn đêm không phải là điều xa xỉ, mà là nền tảng cho một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.