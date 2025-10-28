Meey Group khẳng định vị thế doanh nghiệp công nghệ Việt tại ABIS 2025

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh & Đầu tư ASEAN (ABIS) 2025, Meey Group - doanh nghiệp công nghệ bất động sản hàng đầu Việt Nam đã mang đến thông điệp mạnh mẽ về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập khu vực trong kỷ nguyên kinh tế số.

Kinh tế số: Hạ tầng mới của thịnh vượng ASEAN

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh & Đầu tư ASEAN (ABIS) 2025, Meey Group đã tiếp thu định hướng phát triển khu vực, củng cố mạng lưới quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong bối cảnh ASEAN thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập kinh tế sâu rộng.

Diễn ra từ ngày 25-26/10/2025 tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Malaysia (MITEC), Kuala Lumpur, ABIS 2025 quy tụ hơn 1.500 đại biểu đến từ các nước ASEAN và đối tác toàn cầu. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao, trong đó có Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Anwar bin Ibrahim (Chủ tịch ASEAN 2025), Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Thủ tướng Canada Mark Carney, cùng Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu thế giới.

Đoàn lãnh đạo Meey Group tham dự ABIS 2025. Ảnh: Meey Group.

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu, tham dự và phát biểu tại phiên đối thoại cấp cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số và kinh tế xanh như những động lực tăng trưởng mới của khu vực.

Một trong những nội dung trong chương trình thảo luận tại ABIS 2025 của Thủ tướng Phạm Minh Chính là lĩnh vực đổi mới sáng tạo và số hóa, cách Việt Nam tận dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị lực lượng lao động cho nền kinh tế số. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh: “Việt Nam thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, tăng trưởng kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế sáng tạo…”

Tại phiên đối thoại đặc biệt diễn ra chiều ngày 26/10, bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), khẳng định: “Với GDP tập thể hơn 4 nghìn tỷ USD, ASEAN đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới và đang tăng trưởng nhanh hơn 25% so với mức trung bình toàn cầu”.

Theo IMF, việc giảm rào cản phi thuế quan có thể tăng GDP của ASEAN lên 4,3% trong dài hạn và tạo ra khoảng 4 triệu việc làm mới. Tổng Giám đốc IMF kêu gọi ASEAN đẩy mạnh hội nhập sâu hơn về thương mại, tài chính và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng số và AI. “Hãy để nửa đầu thế kỷ này được ghi nhớ như thời đại của ASEAN - một cộng đồng các quốc gia năng động, hội nhập cao, làm việc vì lợi ích của khu vực và của thế giới”, bà nhấn mạnh.

Đoàn lãnh đạo Meey Group lắng nghe, chia sẻ tại một phiên thảo luận ABIS 2025. Ảnh: Meey Group.

Meey Group định hướng song hành cùng ASEAN

Trong bối cảnh đó, Meey Group tham dự ABIS 2025 với mục đích tiếp thu những định hướng chiến lược, tìm hiểu xu hướng công nghệ mới và mở rộng mạng lưới kết nối trong khu vực Đông Nam Á. Định hướng phát triển của Meey Group có nhiều điểm song hành với tầm nhìn chung của ASEAN về chuyển đổi số và hội nhập kinh tế.

Trao đổi bên lề hội nghị, bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Tổng Giám đốc Meey Group, cho rằng: “Kinh tế số là xu hướng hạ tầng thiết yếu cho sự phát triển của toàn khu vực. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước cần chủ động sáng tạo, bám sát tinh thần định hướng của Quốc gia trong tiến trình phát triển”.

Theo bà Kiều Anh, Meey Group nhận thấy ASEAN chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình kinh tế dựa trên dữ liệu, công nghệ và cực kỳ năng động. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức khi doanh nghiệp Việt phải cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn công nghệ quốc tế.

“Việt Nam có lợi thế là tốc độ phát triển internet nhanh, nguồn nhân lực trẻ và năng động. Tuy nhiên, để bứt phá, chúng ta cần hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực và trên toàn thế giới để xây dựng các tiêu chuẩn, nền tảng số vững chắc. Không doanh nghiệp công nghệ nào có thể đi một mình trong hành trình số hóa. Hội nhập quốc tế chính là chìa khóa để mở rộng tri thức, công nghệ và thị trường”.

Từ Kuala Lumpur - hướng tới tương lai hội nhập số

Meey Group định hướng đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khu vực ASEAN, với hệ sinh thái công nghệ - tài chính - bất động sản toàn diện phục vụ tất cả các bên tham gia thị trường. Các nền tảng được phát triển theo định hướng “Make in Vietnam”, với công nghệ lõi do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự nghiên cứu.

Theo bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Meey Group coi công nghệ là trụ cột để kiến tạo niềm tin và minh bạch hóa thị trường bất động sản. “Bất động sản là một trong những lĩnh vực có giá trị lớn nhất nhưng cũng phức tạp nhất. Chỉ khi dữ liệu được số hóa, các giao dịch mới thực sự minh bạch, an toàn và hiệu quả. Đó là sứ mệnh mà Meey Group đang kiên định theo đuổi, Nếu các doanh nghiệp trong khu vực cùng chia sẻ dữ liệu, cùng xây dựng hệ sinh thái số mở, chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh tập thể. Khi đó, ASEAN sẽ trở thành trung tâm sáng tạo và sản xuất công nghệ của thế giới”.

Meey Group cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với các tổ chức quốc tế và quỹ đầu tư để phát triển sản phẩm “Make in Vietnam” ra khu vực, đặc biệt trong các thị trường có nhu cầu lớn về bất động sản như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Trong bối cảnh ASEAN thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội vàng để khẳng định vị thế mới. Bên cạnh đổi mới sáng tạo sản phẩm, thách thức đổi mới mô hình quản trị và tư duy chiến lược cũng là đòi hỏi để doanh nghiệp phát triển. “Chúng ta không thể làm công nghệ theo cách cũ. Doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, linh hoạt, mở rộng hợp tác quốc tế, và coi công nghệ là nền tảng cho mọi hoạt động. Từ sản phẩm, vận hành, đến quản trị, tất cả đều cần được số hóa”, bà nói.

Meey Group đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực công nghệ, với các chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và an ninh mạng. Mục tiêu là xây dựng một đội ngũ nhân sự trẻ, sáng tạo, đủ năng lực cạnh tranh trong môi trường toàn cầu.

Từ những bước đi ban đầu tại ABIS 2025, Meey Group kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường mới trong hành trình hội nhập khu vực, góp phần đưa công nghệ Việt Nam vươn ra thế giới, đúng như tinh thần mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tại hội nghị: “Chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu, là con đường để ASEAN thống nhất thị trường, hướng tới thịnh vượng chung”.