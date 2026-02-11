Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

MC Thanh Thanh Huyền suýt lỡ hẹn tại fancon của T-ARA, lý do vì đâu?

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Mới đây, MC Thanh Thanh Huyền vừa chia sẻ hành trình "vượt chông gai" để có thể cầm trịch vị trí MC cho fancon của nhóm nhạc nữ T-ARA diễn ra tại TP.HCM.

Trên trang cá nhân, MC Thanh Thanh Huyền vừa hào hứng chia sẻ lại hành trình của một fangirl "đu idol" thành công: "Ngày xưa 'cày view' cho idol, đâu ngờ một ngày được làm việc chung với idol của mình luôn, quá đã".

"Fangirl chính hiệu" Thanh Thanh Huyền hạnh phúc khi chụp ảnh, xin chữ ký cùng nhóm nhạc Gen 2 huyền thoại T-ARA. Nguồn clip: @mcthanhthanhhuyen

Buổi fancon Memories Of Youth của T-ARA diễn ra tại TP.HCM vào tối 7/2 thu hút đông đảo người hâm mộ. Sự kiện được dẫn dắt bởi MC song ngữ "3000 chữ" Thanh Thanh Huyền, mang đến nhiều khoảnh khắc giao lưu náo nhiệt tại Nhà thi đấu Quân khu 7.

631684508-1446760740150230-7835639349556694590-n.jpg

Dẫu vậy, tưởng chừng mọi việc diễn ra suôn sẻ nhưng trong đoạn clip recap mới đây, nữ MC tiết lộ đã gặp một phen "hú vía" vì... xém hủy show. Thanh Thanh Huyền cho biết vào ngày hôm đó, chuyến bay cô chọn để di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM bất ngờ bị hoãn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng may mắn sau đó vẫn kịp giờ, cô và ê-kíp đã tức tốc bắt tay vào chuẩn bị tổng duyệt, make-up, thay trang phục.

Với kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, được đồng hành trong không ít chương trình cùng idol quốc tế, Thanh Thanh Huyền nhanh chóng "hòa tan" cùng khán giả, "giữ nhiệt" xuyên suốt chương trình.

Thanh Thanh Huyền ghi lại hành trình làm việc cùng thần tượng T-ARA.

Sau khi fancon kết thúc, trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bên cạnh dành tình cảm cho 4 "nhân vật chính" cũng đã gửi lời cảm ơn, động viên dành cho Thanh Thanh Huyền.

"Ngay khi MC chương trình được công bố là chị Thanh Thanh Huyền, em đã thấy rất yên tâm rồi, vì em theo dõi chị từ lâu, gần đây nhất là tại Miss Cosmo. T-ARA là thần tượng suốt 12 năm của em nên hôm đó được ngồi khu vực cánh trái và theo dõi chị dẫn chương trình thật sự rất đã. Chị dẫn tự nhiên, duyên dáng, vui tính và đẩy được mood cả khán phòng lên cao. Mong là vẫn còn cơ hội được đu idol T-ARA trong tương lai, và nếu có thì em hy vọng MC vẫn sẽ là chị" - một bạn fan gửi gắm.

Thanh Thanh Huyền cùng V-Queen "phổ cập kiến thức" cho T-ARA và màn "nhập gia tùy tục" "gây bão" mạng xã hội.
1475.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Thanh Thanh Huyền #fancon T-ARA #MC Việt Nam #T-ARA

Xem thêm

Cùng chuyên mục