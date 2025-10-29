Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Mỹ:

Máy bay phải quay lại nơi xuất phát sau gần 1 tiếng cất cánh

Hồng Nhung

TPO - Chuyến bay UA126 của Hãng hàng không United Airlines từ Washington Dulles, Mỹ đi Rome, Italy đã buộc phải quay trở lại điểm xuất phát sau khi một hành khách làm rơi laptop qua khe tấm ốp trong khoang hành khách, rơi xuống khoang hành lý bên dưới.

Sự việc xảy ra khoảng gần một giờ sau khi máy bay Boeing 767 cất cánh cho hành trình dự kiến kéo dài 8 giờ vượt Đại Tây Dương mới đây.

Theo hãng, chiếc laptop khi đó vẫn đang bật và chứa pin lithium-ion, đây là loại pin tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu bị quá nhiệt hoặc hư hỏng.

Laptop bị rơi xuống khu vực khoang hành lý không có hệ thống dập lửa, khiến tổ bay đánh giá đây là rủi ro an toàn nghiêm trọng. Phi công đã liên lạc với kiểm soát không lưu để xin phép quay đầu nhằm xử lý sự cố.

shutterstock-1636339876-1-11zon.jpg
Chuyến bay UA126 của Hãng hàng không United Airlines đã buộc phải quay trở lại điểm xuất phát. Ảnh: Simple Flying.

“Chúng tôi không thể nhìn thấy hay tiếp cận thiết bị, nên quyết định quay lại Dulles để tìm lại laptop trước khi tiếp tục bay qua đại dương”, phi công nói trong đoạn ghi âm do kênh You Can See ATC công bố. Kiểm soát viên không lưu đáp lại rằng đây là tình huống chưa từng thấy trên các chuyến bay trước đó.

Máy bay đã quay đầu ngoài khơi Boston và hạ cánh an toàn xuống sân bay Washington Dulles hơn 2 giờ sau khi cất cánh. Sau 3 giờ tìm kiếm laptop và tiếp nhiên liệu, chuyến bay tiếp tục hành trình đến Rome.

United Airlines cho biết đội kỹ thuật đã thu hồi được thiết bị, kiểm tra lại máy bay và đảm bảo mọi yếu tố an toàn trước khi khởi hành trở lại.

Hồng Nhung
The Independent
