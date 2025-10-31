Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Máy bay bị siêu bão Melissa 'quăng quật' như món đồ chơi

Hồng Nhung

TPO - Một đoạn video kinh hoàng vừa được công bố cho thấy chiếc máy bay “săn bão” của Cục Quản lý Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) bị siêu bão Melissa quăng quật dữ dội như món đồ chơi giữa bầu trời Caribe. Trong khi đó, chính phủ Anh buộc phải thuê các chuyến bay đặc biệt để sơ tán hàng nghìn công dân vẫn mắc kẹt tại Jamaica sau cơn bão lịch sử này.

Theo đoạn ghi hình, máy bay NOAA đã lao thẳng vào “bức tường mắt bão” - khu vực xoáy mây dữ dội bao quanh trung tâm bão, nơi gió đạt vận tốc cực đại. Tiếng gió rít chói tai vang khắp khoang, phi hành đoàn gồm ít nhất 5 người phải bám chặt vào ghế trong khi toàn thân máy bay rung lắc dữ dội. Bên trong cabin, linh vật ếch Kermit treo lủng lẳng, đong đưa điên cuồng giữa không trung, cho thấy sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên.

Phi hành đoàn NOAA bị ném xung quanh một cách dữ dội khi máy bay của họ đâm xuyên qua thành mắt bão Melissa.

Đội bay đã xuyên qua “bức tường mây” để tiến vào mắt bão, vùng tròn đường kính khoảng 18 km nơi không khí tạm lắng. Những bức ảnh chụp từ trong mắt bão cho thấy “hiệu ứng sân vận động” đặc trưng: Các bức tường mây dựng đứng khổng lồ bao quanh, khiến người quan sát có cảm giác nhỏ bé giữa thiên nhiên khổng lồ.

Trong khi đó, tại Jamaica, chính phủ Anh thông báo đang khẩn trương thuê máy bay để đưa công dân về nước. Ước tính có khoảng 8.000 người Anh có mặt tại Jamaica khi bão Melissa đổ bộ ngày 28/10 với sức gió lên tới 185 dặm/giờ (gần 300 km/h). Nhiều du khách bị mắc kẹt trong khách sạn, buộc phải trú ẩn chờ bão qua.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết tất cả công dân đã đăng ký qua cổng “Register Your Presence” sẽ được liên hệ tự động khi sân bay mở cửa. Những người chưa đăng ký được khuyến cáo làm ngay để có cơ hội rời đảo. Trẻ em và người cần chăm sóc y tế sẽ được ưu tiên sơ tán trước.

2025-photo-taken-lt-col-1034488980-400d9bjpg-11zon.jpg
Đây là quang cảnh bên trong mắt bão, sau khi máy bay đã thực hiện hành trình xuyên qua "bức tường đá".

Sau khi mây tan vào sáng 30/10, các hình ảnh chụp từ trên không hé lộ khung cảnh tàn phá kinh hoàng, cả vùng bị san phẳng, cây cối bật gốc, đường phố ngập sâu trong đống đổ nát. Khu vực tây nam Jamaica, đặc biệt là giáo khu St Elizabeth chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cho biết thị trấn Black River “bị phá hủy hoàn toàn”, với 80-90% mái nhà bị tốc, nhiều bệnh viện, thư viện, đồn cảnh sát và hạ tầng địa phương bị sập đổ.

Hiện hơn 3/4 người dân Jamaica vẫn chưa có điện, nhiều khu vực vẫn bị ngập. Hội Chữ thập đỏ gọi đây là “thảm họa chưa từng có tiền lệ”, dự kiến công tác cứu trợ và khôi phục sẽ kéo dài nhiều tháng.

Tính đến nay, ít nhất 34 người đã thiệt mạng trên khắp vùng Caribe, trong đó có 25 người ở Haiti, 8 người ở Jamaica và 1 người ở Cộng hòa Dominica. Cơn bão hiện đang tiến về Bahamas với sức gió vẫn duy trì hơn 160 km/h.

Melissa được ghi nhận là một trong những cơn bão mạnh nhất từng hình thành ở Đại Tây Dương, đồng thời là siêu bão có sức tàn phá lớn nhất đổ bộ Jamaica kể từ khi có dữ liệu khí tượng.

Hồng Nhung
The Sun
#siêu bão melissa #máy bay săn bão #mắt bão #bão

