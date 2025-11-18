Masan Consumer: Tăng trưởng bứt phá đi cùng phát triển bền vững

Trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Masan Consumer (UpCOM: MCH) đang nổi lên như một trường hợp hiếm hoi của thị trường Việt Nam: một doanh nghiệp vừa duy trì hiệu quả sinh lời thuộc nhóm cao nhất khu vực, vừa được S&P Global vinh danh nằm trong nhóm doanh nghiệp FMCG bền vững hàng đầu thế giới.

Hiệu quả sinh lời vượt trội song hành cùng chuẩn mực ESG toàn cầu

Sự hội tụ này cho thấy Masan Consumer không chỉ tăng trưởng ở chiều rộng nhờ quy mô và thương hiệu mạnh, mà còn tăng trưởng ở chiều sâu thông qua mô hình phát triển bền vững, quản trị minh bạch và chiến lược ESG gắn chặt với vận hành kinh doanh.

Mới đây, S&P Global, tổ chức xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới, công bố Masan Consumer đạt 48 điểm ESG, mức điểm vượt hơn 85% các doanh nghiệp FMCG được đánh giá trên toàn cầu. Đặc biệt, điểm số ở trụ cột Quản trị & Kinh tế lên tới 51, vượt 88% các công ty cùng ngành được đánh giá, phản ánh mô hình vận hành hiệu quả, minh bạch và kỷ luật tài chính của doanh nghiệp. Ở hai trụ cột còn lại, Môi trường và Xã hội, Masan Consumer đều đạt 47 điểm, lần lượt vượt 80% và 85% doanh nghiệp trên thế giới. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy phát triển bền vững không chỉ là tuyên bố mà đã trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Các kết quả ESG này được xây dựng từ hàng loạt nỗ lực cụ thể. Trong năm 2024, Masan Consumer giảm 18% khí thải GHG phạm vi 1 & 2, chuyển 65% năng lượng tiêu thụ sang năng lượng tái tạo, mở rộng hệ thống điện mặt trời tại nhà máy và loại bỏ hoàn toàn màng polyethylene trong bao bì một số dòng sản phẩm, giúp giảm hơn 21,8 tấn nhựa mỗi năm. Song song, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng môi trường làm việc bền vững, được Great Place to Work® vinh danh “Nơi làm việc xuất sắc” ba năm liên tiếp, với 87% nhân viên đánh giá tích cực và tỷ lệ nữ quản lý cấp trung – cao đạt 43%.

MCH – Cổ phiếu tăng trưởng

Bên cạnh dấu ấn ESG, nền tảng kinh doanh của Masan Consumer cũng thuộc nhóm mạnh nhất khu vực châu Á. Giai đoạn 2017–2024, doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 13%, biên EBITDA ổn định quanh mức 26% – thuộc nhóm cao nhất trong ngành FMCG Đông Nam Á – và ROIC vượt 200%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn vượt trội. Năm 2024, doanh thu của Masan Consumer đạt gần 31.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% dù kinh tế vĩ mô có nhiều biến động.

Động lực đến từ danh mục thương hiệu mạnh phủ gần như toàn bộ các ngành hàng FMCG thiết yếu. Năm thương hiệu chủ lực CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-Up 247 đều đạt doanh thu trên 2.000 tỷ đồng mỗi năm. Hệ thống phân phối rộng khắp – với hơn 313.000 điểm bán truyền thống, 8.500 điểm bán hiện đại và gần 4.500 siêu thị – cửa hàng WinMart/WiN/WinMart+ – mang đến lợi thế đưa sản phẩm mới phủ toàn quốc chỉ trong 2–3 tuần.

Cùng với đó, 100% nhà máy của MCH đạt chuẩn quốc tế FSSC 22000, ISO 14001, 50001, 45001 và 14064 tạo nên chuỗi sản xuất chủ động, linh hoạt với mức tự động hóa cao. Nhờ đặt hiệu quả vận hành làm trọng tâm, doanh nghiệp duy trì được biên lợi nhuận vượt trội và khả năng tạo dòng tiền mạnh. Theo thống kê giai đoạn 2018 đến 6 tháng đầu năm 2025, Masan Consumer đã chi trả tổng cộng ~1,2 tỷ USD cổ tức tiền mặt cho cổ đông, con số nổi bật trong ngành FMCG Việt Nam. Trong đó, riêng hai năm gần nhất ghi nhận mức chi trả kỷ lục: 416 triệu USD năm 2023 và 465 triệu USD năm 2024, phản ánh kết quả kinh doanh tích cực và khả năng tạo dòng tiền ổn định qua nhiều năm.

Việc đồng thời được S&P Global xếp vào nhóm doanh nghiệp FMCG bền vững hàng đầu thế giới và duy trì hiệu quả sinh lời thuộc nhóm cao nhất khu vực cho thấy mô hình phát triển kép của Masan Consumer đang phát huy hiệu quả: vừa tăng trưởng mạnh mẽ, vừa đáp ứng chuẩn mực ESG toàn cầu.

Box: Masan Consumer là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng kể từ khi thành lập năm 1996, Masan Consumer đã không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của hàng triệu gia đình. Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.