Măng Đen, Khánh Hòa 'hái ra tiền' dịp Tết

TPO - Trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum đã đón 230.000 lượt khách và ước đạt doanh thu 80 tỷ đồng. Dịp này, tỉnh Khánh Hoà thu từ hoạt động du lịch ước tính đạt gần1.250 tỷ đồng.

Chiều 3/2, ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông - cho biết, thị trấn Măng Đen ước tính đạt doanh thu du lịch khoảng 80 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025.

Theo đó, trong 9 ngày nghỉ Tết, các cơ sở lưu trú tại thị trấn Măng Đen đón khoảng 230.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú với doanh thu ước đạt 80 tỷ đồng. Dịp nghỉ Tết năm nay đúng vào thời điểm hoa anh đào nở rộ nên lượng khách đến tham quan tại thị trấn Măng Đen tăng mạnh. Du khách còn được trải nghiệm thêm nhiều địa điểm vui chơi, tham quan, check-in ngoài trời.

Đặc biệt, các làng du lịch cộng đồng quanh thị trấn được nâng cấp, làm mới thu hút thêm nhiều du khách tìm tới tham quan, lưu trú và mang tới thu nhập đáng kể cho bà con đồng bào tại chỗ.

Theo ông Thắng, qua khảo sát các điểm lưu trú từ mùng 2 đến mùng 4 Tết đều hết phòng vì lượng khách rất đông. Nhiều thời điểm, các điểm tham quan, ngắm cảnh quá tải vì lượng du khách và xe cộ đổ về lớn. Tuy nhiên, lực lượng công an giao thông đã điều tiết kịp thời nên không có tình trạng ùn tắc diễn ra.

Ông Bùi Viết Hà - Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen - cho biết thêm, tới mùng 5, mùng 6 tháng giêng, nhiều khách sạn vẫn báo hết phòng hoặc đạt công suất rất cao 80 - 90%. Dự báo dòng khách du xuân sẽ còn tới Măng Đen đông đúc đến những ngày sau Tết.

Dịp này, tổng khách du lịch đến Phú Yên đạt 116.500 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế là 980 lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 245 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm trước), trong đó doanh thu lưu trú đạt 38 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ năm trước).

Tỉnh Khánh Hòa đã đón 825.195 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, trong đó có 575.136 lượt khách tham quan và 250.059 lượt khách lưu trú. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước tính đạt khoảng 1.246 tỷ đồng.

Tại tỉnh Ninh Thuận, tổng số du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng và đón Tết trên địa bàn tỉnh ước đạt 140.000 lượt khách, tăng 18,6% so cùng kỳ, trong đó khách lưu trú ước đạt 56.000 lượt khách, khách tham quan ước đạt 84.000 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 12.000 lượt khách tăng 26,3% so cùng kỳ; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 170 tỷ đồng.