Mặc Pitchfork chấm điểm gắt, BTS - ARIRANG nhận mưa lời khen từ chuyên trang khác

HHTO - Đứng giữa "cơn mưa" lời khen từ các tờ báo lớn và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, album mới - "ARIRANG" của BTS bất ngờ nhận về mức điểm khiêm tốn từ chuyên trang Pitchfork.

Sự trở lại của BTS với album ARIRANG sau gần 4 năm vắng bóng đang tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi Chuyên trang Pitchfork công bố mức điểm 5.3/10 cho ARIRANG, một con số khá thấp so với độ đầu tư cho sản phẩm này.

Trong bài đánh giá của Pitchfork, cây bút Joshua Minsoo Kim nhận định ARIRANG là một sự "thụt lùi" so với những điều mà BTS từng thiết lập. Tác giả cho rằng do gánh vác kỳ vọng quá lớn, album thiếu tính đột phá và sức hút so với những tác phẩm trước đây. Nhà phê bình còn cho rằng, dưới áp lực thương mại và nhiệm vụ quảng bá văn hóa, thông điệp của album bị khô khan và sáo rỗng như "những email chúc mừng sinh nhật từ một tập đoàn khổng lồ".

Bài đánh giá của Joshua Minsoo Kim nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên các diễn đàn K-Pop.

Với track No.29, Pitchfork nhận thấy sự mệt mỏi của BTS khi phải làm "đại sứ văn hóa", kết luận rằng: "Khi gánh nặng doanh thu và trách nhiệm quá lớn, BTS không còn giữ được phong độ, khiến ARIRANG trở thành một sản phẩm của sự bế tắc và áp lực".

Những đánh giá này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối. Đa số ý kiến cho rằng chuyên trang này đang quá khắt khe (dù Pitchfork vốn nổi tiếng khó tính) và có cái nhìn định kiến khi phủ nhận nỗ lực lồng ghép di sản truyền thống vào âm nhạc hiện đại của BTS. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ khẳng định chính sự chỉn chu và thông điệp sâu sắc mới là thứ giúp album kết nối được với hàng triệu trái tim.

Trái ngược với Pitchfork, một danh sách các tờ báo và tạp chí âm nhạc danh tiếng lại dành cho BTS những điểm số gần như tuyệt đối. Rolling Stone UK chấm 5/5 sao, Rolling Stone toàn cầu chấm 4,5 sao, trong khi The Guardian, The Telegraph và NME đồng loạt đưa ra mức 4/5 sao. Các chuyên trang này đánh giá cao sự dày dạn kinh nghiệm, khâu làm nhạc được đầu tư chỉn chu và khả năng lồng ghép khéo léo chất liệu dân gian Hàn Quốc vào dòng nhạc Pop hiện đại.

Những đánh giá tích cực từ các tờ báo uy tín lâu đời một lần nữa khẳng định vị thế khó lay chuyển của BTS.

Theo trang Metacritic, khi tính trung bình tất cả các nguồn review (bao gồm cả điểm số của Pitchfork), album vẫn đạt mức điểm cao. Điều này cho thấy đa số giới chuyên môn vẫn đánh giá cao ARIRANG về chất lượng âm nhạc lẫn ý nghĩa văn hóa và BTS vẫn đáp ứng được kỳ vọng của công chúng sau thời gian dài nhóm tạm ngưng hoạt động nhóm.

Với việc vượt mốc 4 triệu bản bán ra chỉ sau 3 ngày (theo bảng xếp hạng Hanteo) và càn quét các bảng xếp hạng Spotify Global, ARIRANG đã chứng minh sức hút và "lực chiến" không thể bàn cãi của BTS và fandom ARMY. Dù những tranh luận về chuyên môn vẫn chưa dừng lại nhưng sự thành công vang dội về mặt thương mại đã cho thấy tầm vóc của một nhóm nhạc toàn cầu.