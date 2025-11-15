LynnTimes ký kết hợp tác với 10 trường đại học, cao đẳng

Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn doanh nghiệp

Sáng ngày 12/11/2025, buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Lynn Times và 10 trường trường đại học, cao đẳng đã diễn ra trong không gian trang trọng. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động ngành du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Các cơ sở đào tạo tham gia ký kết gồm: Trường Đại học Công đoàn, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Lao động Xã hội, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Hợp tác Doanh nghiệp - Trường Đại học Thủy lợi, Đại học Điện lực, Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương, Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, Cao đẳng FPT Polytechnic và Cao đẳng Y tế Hà Nội.

Với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Lynntimes cùng các thầy cô giáo đến từ các cơ sở đào tạo, buổi lễ không chỉ là nghi thức ký kết đơn thuần mà còn thể hiện cam kết dài hạn trong việc xây dựng hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực chất lượng. Những thỏa thuận được thiết lập hướng tới mục tiêu kép: tạo cơ hội việc làm bền vững cho sinh viên và đáp ứng nhu cầu nhân sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Thỏa thuận hợp tác giữa Lynntimes và các trường đại học, cao đẳng không đơn thuần là văn bản pháp lý mà là cam kết cùng đồng hành, cùng phát triển trong dài hạn. Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, áp dụng kiến thức lý thuyết vào công việc hàng ngày, đồng thời được đào tạo bài bản theo quy trình chuẩn quốc tế.

Từ phía nhà trường, việc gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp giúp chương trình đào tạo sát hợp hơn với nhu cầu thị trường, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay lập tức. Còn với Lynntimes, nguồn nhân lực được tuyển chọn và đào tạo ngay từ khi còn là sinh viên sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định thương hiệu.

Chính sách hợp tác toàn diện từ đào tạo đến tuyển dụng

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Lynn Times đã công bố chuỗi chính sách hỗ trợ sinh viên đầy hấp dẫn trong khuôn khổ hợp tác. Những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc sẽ được ưu tiên tuyển dụng chính thức vào hệ thống sau khi tốt nghiệp, mở ra con đường sự nghiệp rõ ràng trong ngành khách sạn nghỉ dưỡng.

Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Lynn Times công bố chuỗi chính sách hỗ trợ sinh viên

Sinh viên còn được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo nâng cao và kỳ thi tuyển nhân sự nội bộ, giúp trau dồi kỹ năng thực tiễn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, cơ hội trở thành một phần của đội ngũ Lynntimes không chỉ mang lại kinh nghiệm quý báu mà còn giúp các bạn trẻ khẳng định năng lực trong môi trường làm việc chuyên nghiệp được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ bao gồm cả chính sách về chỗ ở, đồng phục, cung cấp phương tiện đi lại, đào tạo nghiệp vụ thực tế và thậm chí cấp chứng nhận hoàn thành khóa thực tập. Những điều kiện này không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho sinh viên mà còn tạo môi trường thuận lợi để các em phát triển toàn diện.

Nền tảng vững chắc từ thương hiệu nghỉ dưỡng wellness hàng đầu

Là thương hiệu tiên phong trong việc vận hành và quản lý các khu nghỉ dưỡng wellness - chăm sóc sức khoẻ chủ động và hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ Mỹ, Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Lynn Times đã khẳng định vị thế thông qua dự án đầu tay - Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy. Ngay sau khi ký kết hợp tác, các bạn sinh viên của các trường đại học sẽ có thể tham gia thực tập ngay tại môi trường làm việc chuyên nghiệp, quốc tế này.

Ông Phạm Công Khanh - Tổng giám đốc Tập đoàn Onsen Fuji phát biểu tại lễ ký kết

Sự phát triển của Lynntimes còn được đồng hành bởi Tập đoàn Onsen Fuji - đơn vị phát triển đa ngành với các lĩnh vực trọng tâm bao gồm bất động sản nghỉ dưỡng, khu công nghiệp quản lý dịch vụ du lịch và đầu tư phân phối các sản phẩm công nghệ. Sự đa dạng này không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của Lynntimes mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai với các cơ sở giáo dục với nhiều mô hình vận hành nghỉ dưỡng đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Tri ân nghề dạy trong dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ban tổ chức đã dành thời gian đặc biệt để tôn vinh những người thầy, người cô. Đại diện Lynntimes đã trao tặng hoa và gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo - những người đang cùng doanh nghiệp vun đắp nguồn nhân lực cho ngành du lịch Việt Nam.

Không khí buổi lễ thêm phần ấm áp khi những bó hoa tươi thắm được trao tận tay các nhà giáo, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của họ trong công tác đào tạo thế hệ trẻ. Khoảnh khắc tri ân này cũng là lời nhắc nhở về giá trị của giáo dục - nền tảng then chốt để phát triển bất kỳ ngành nghề nào.

Tặng hoa nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cho các thầy cô tham dự buổi lễ

Buổi lễ khép lại với những khoảnh khắc ghi dấu ấn tượng qua ống kính máy ảnh, lưu giữ những nụ cười và niềm tin về một tương lai tươi sáng cho ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam. Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ lan tỏa những giá trị tích cực, kiến tạo thế hệ nhân sự chuyên nghiệp, tâm huyết và có năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong thời đại hội nhập.