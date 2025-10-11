Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Lý giải hiện tượng sương mù dày đặc ở TPHCM sáng nay

Hữu Huy
TPO - Sương mù xuất hiện dày đặc ở TPHCM vào sáng sớm nay (ngày 11/10) do bị ảnh hưởng của tổ hợp nhiều yếu tố khí tượng xảy ra cùng lúc, làm cho độ ẩm trong không khí khá cao.

Sáng sớm nay (11/10), TPHCM xuất hiện sương mù dày đặc khiến nhiều người lo lắng về chất lượng không khí.

Thông tin với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết hiện tượng sương mù dày đặc ở TPHCM vào sáng 11/10 là kết quả của tổ hợp nhiều yếu tố khí tượng xảy ra cùng lúc, làm cho độ ẩm trong không khí ở mức cao. Cụ thể, lúc 8h ngày 11/10, TPHCM nhiều mây, mưa nhỏ, nhiệt độ vào khoảng 27 độ C, độ ẩm dao động từ 89%-94%.

tp-suong-mu-120201.jpg
Sương mù xuất hiện dày đặc ở TPHCM vào sáng sớm nay. Ảnh: Hữu Huy

Những hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TPHCM như sau: rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ đang di chuyển chậm lên phía Bắc, khiến không khí tầng thấp trở nên ẩm ướt và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hơi nước ngưng tụ gần mặt đất hình thành lớp sương mù. Cùng lúc đó, áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động ổn định khiến không khí bị nén xuống, hạn chế đối lưu.

Ngoài ra, sáng nay trời nhiều mây, không có nắng, nhiệt độ thấp và gió yếu khiến lưu thông không khí kém khiến hơi nước và những vật chất li ti trong không khí dễ bị giữ lại trong lớp không khí sát mặt đất và hình thành sương mù.

Theo ông Quyết, thời tiết trong ngày 11/10 tại Nam Bộ và TPHCM được dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ban ngày có lúc giảm mây, trời nắng nhẹ; chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 29-32 độ C. Ngoài ra, mực nước triều cường vẫn còn ở mức cao, dù đang giảm chậm, khi kết hợp với mưa lớn có thể gây ngập sâu ở các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo từ 48-72h tới, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ còn tồn tại; đồng thời trên rãnh xuất hiện vùng hội tụ hoạt động từ ngày 13-14/10 không mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động ổn định. Gió đổi hướng cường độ yếu – trung bình trên vùng biển Nam Bộ.

Do chịu ảnh hưởng từ các hình thế thời tiết trên, thời tiết Nam bộ (bao gồm TPHCM) trong 2-3 ngày tới có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây và nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Hữu Huy
