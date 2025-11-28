Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lý do TPHCM giải thể Thanh tra Sở Xây dựng

Duy Quang
TPO - Quyết định giải thể Thanh tra Sở Xây dựng được UBND TPHCM ban hành trên cơ sở chủ trương của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Xây dựng về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản số 2919 về việc giải thể Thanh tra Sở Xây dựng.

Theo đó, quyết định giải thể Thanh tra Sở Xây dựng được ban hành trên cơ sở chủ trương của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Xây dựng về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tiếp nhận trụ sở làm việc, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Thanh tra Sở Xây dựng để tiếp tục sử dụng, phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng theo quy định.

1.jpg
UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tiếp nhận trụ sở làm việc, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Thanh tra Sở Xây dựng. Ảnh: D.V.

Cùng với đó, Sở Xây dựng sắp xếp, bố trí nhân sự của Thanh tra Sở Xây dựng (gồm công chức lãnh đạo, quản lý, công chức chuyên môn, nghiệp vụ) đảm bảo phù hợp vị trí việc làm theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với Công an TPHCM tiến hành thủ tục thu hồi con dấu đối với Thanh tra Sở Xây dựng. Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện bàn giao con dấu, nhân sự, tài sản, trang thiết bị làm việc và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định.

Thanh tra TPHCM phối hợp hướng dẫn thực hiện các nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu của Thanh tra Sở Xây dựng.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn Sở Xây dựng triển khai phương án sắp xếp lại nhân sự, chuyển chức năng và nhiệm vụ về phòng Kiểm tra chuyên ngành hoặc các phòng chuyên môn khác thuộc sở. Sở Nội vụ cũng rà soát, xác định lại biên chế và vị trí việc làm cho phù hợp với mô hình tổ chức trong giai đoạn tới.

Từ ngày 1/7, lực lượng thanh tra xây dựng của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hợp nhất, tổ chức lại thành phòng Kiểm tra chuyên ngành với hơn 900 nhân sự, 30 đội công tác.

Duy Quang
#TPHCM giải thể #giải thể Thanh tra Sở Xây dựng #giải thể #Thanh tra Sở Xây dựng #UBND TPHCM #Bộ Xây dựng #chức năng #nhiệm vụ #lĩnh vực xây dựng

