Kinh tế

Lý do người dân đổ xô gửi tiền ngân hàng

TPO - Dù thị trường vàng, bất động sản... đang thu hút sự quan tâm trở lại, dòng tiền của người dân Việt Nam vẫn tiếp tục chảy mạnh vào kênh tiết kiệm ngân hàng. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 7 năm nay, tiền tiết kiệm của dân cư gửi vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 7, tiền gửi dân cư tại các ngân hàng thương mại đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua, vượt xa tốc độ tăng cùng kỳ các năm trước, phản ánh xu hướng người dân tiếp tục ưu tiên giữ tài sản bằng tiền gửi dù lãi suất chưa thực sự hấp dẫn.

Chỉ riêng trong tháng 7, người dân đã gửi thêm hơn 54.000 tỷ đồng vào ngân hàng. Điều đáng chú ý là hiện lãi suất tiền gửi phổ biến vẫn dưới 6%/năm kỳ hạn 12 tháng nhưng kênh tiết kiệm vẫn được ưa chuộng do tính ổn định và rủi ro thấp hơn so với các kênh đầu tư khác.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán biến động mạnh, vàng liên tục lập đỉnh mới khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân tạm dừng “lướt sóng”, còn bất động sản tuy có dấu hiệu hồi phục nhưng thanh khoản chưa cao.

Tiền gửi của người dân vẫn "chảy" vào hệ thống ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, tiền gửi của khối tổ chức kinh tế trong tháng 7 chỉ đạt gần 8 triệu tỷ đồng, giảm khoảng 127.500 tỷ đồng, tương đương 1,6% so với tháng trước. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp nhóm doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng âm về tiền gửi.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính là do nhiều doanh nghiệp đang sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để tái đầu tư, trả nợ hoặc mở rộng sản xuất khi tín hiệu phục hồi kinh tế trở nên rõ nét hơn.

Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, lượng tiền gửi của khối tổ chức vẫn tăng hơn 4%, trong khi cùng kỳ năm ngoái lại ghi nhận giảm hơn 1%. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất - kinh doanh đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn diễn ra trong khuôn khổ thận trọng.

Tổng hợp lại, sau 7 tháng đầu năm, tổng lượng tiền gửi của cá nhân và tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 15,7 triệu tỷ đồng. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, thanh khoản hệ thống hiện vẫn dồi dào, giúp lãi suất duy trì ổn định ở mức thấp và tạo dư địa cho các ngân hàng đẩy mạnh cho vay trong những tháng cuối năm.

Giới phân tích dự báo, nếu lãi suất huy động duy trì quanh 6-6,3%/năm, dòng tiền tiết kiệm sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, nhất là khi các kênh đầu tư khác chưa có đột phá rõ ràng.

Với tổng quy mô tiền gửi kỷ lục trên, hệ thống ngân hàng đang có nguồn lực dồi dào để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, qua đó góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế trong giai đoạn cuối năm nay.

Ngọc Mai
