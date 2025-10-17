Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Lý do một tàu hàng từ Trung Quốc đến Quy Nhơn bị bắt giữ

Tiền Lê
TPO - Tàu Zhi Ying Chang Shun - Panama bị bắt giữ tại Cảng Quy Nhơn để đảm bảo cho việc giải quyết khiếu nại, làm rõ việc tổn thất ước tính 300.000 USD.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Gia Lai đã phối hợp cùng Tòa án nhân dân khu vực 1 - Gia Lai bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun tại Cảng Quy Nhơn (Gia Lai).

tien-phong-7196.jpg
Tàu biển Zhi Ying Chang Shun tại Cảng Quy Nhơn.

Theo đó, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí là chủ lô hàng được vận chuyển trên tàu ZHI YING CHANG SHUN. Mặt hàng vận chuyển là 8.800 tấn phân Ammonium Sulphate từ cảng Trung Quốc đến Cảng Quy Nhơn. Lô hàng trên theo hợp đồng mua bán giữa Samsung C&T Singapore Pte Ltd và Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí.

Cụ thể, ngày 1/10, tàu Zhi Ying Chang Shun đã cập Cảng Quy Nhơn để dỡ hàng, chủ lô hàng phát hiện Phân Ammonium Sulphate bị tổn thất (nhiễm bẩn tại hầm số 2). Đến ngày 2/10, trong quá trình dỡ hàng, nắp hầm đóng chậm dẫn đến hàng tại hầm số 1, 2 và 3 bị ướt mặt trong khoảng 25 phút.

Do vậy, công ty gửi đơn và đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 1 - Gia Lai ra quyết định bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun để đảm bảo cho việc giải quyết khiếu nại hàng hải về việc đã làm tổn thất ước tính 300.000 USD.

Xét thấy yêu cầu của Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí là cần thiết nên Tòa án nhân dân khu vực 1 - Gia Lai ban hành quyết định bắt giữ tàu biển số 03/2025/QĐ-BGTB ngày 09/10/2025. Thời hạn bắt giữ tối đa là 30 ngày.

Tòa án cũng phong tỏa số tiền 30 tỷ đồng của Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí cho tới khi có lệnh giải tỏa của Toà án nhân dân khu vực 1 - Gia Lai.

Tiền Lê
