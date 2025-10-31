Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Lý do giới đầu tư dè chừng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Hồng Nhung

TPO - Trong phiên giao dịch rạng sáng 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bật tăng gần 2%, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định hạ lãi suất. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý cũng phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, được cho là “chưa đủ sức” xoa dịu căng thẳng kéo dài giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, lên 4.003,62 USD/ounce vào rạng sáng 31/10 (giờ Việt Nam), trong khi vàng kỳ hạn giao tháng 12 tăng 0,4%, đạt 4.015,9 USD/ounce.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc từ 57% xuống 47%. Động thái này được đưa ra để đổi lấy việc Bắc Kinh nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, khôi phục xuất khẩu đất hiếm và mạnh tay hơn trong việc kiểm soát buôn bán fentanyl - loại ma túy tổng hợp gây tranh cãi.

gold-rates-1734936480-11zon.jpg
Giá vàng thế giới bật tăng gần 2%, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố quyết định hạ lãi suất. Ảnh: India TV News.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thỏa thuận này khó mang lại tác động dài hạn. Ông Jeffrey Christian - Giám đốc điều hành CPM Group - nhận định: Khi các chi tiết của thỏa thuận được công bố và nhà đầu tư nhận ra nó khá hời hợt, thị trường đã nhanh chóng rút lại sự lạc quan rằng chiến tranh thương mại đã kết thúc.

Cùng lúc đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm khi giới đầu tư lo ngại “lệnh đình chiến” giữa hai nước có thể chỉ mang tính tạm thời.

Về chính sách tiền tệ, Fed vừa hạ lãi suất thêm một lần nữa, đúng như kỳ vọng của thị trường, nhưng cũng phát tín hiệu đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm nay. Việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa khiến nguồn dữ liệu kinh tế quan trọng bị gián đoạn, gây khó khăn cho các quyết định chính sách tiếp theo.

mw-il442-gold-0-zh-20200730074246.jpg
Vàng là tài sản không sinh lời lại trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Ảnh: Market Watch.

Trong môi trường lãi suất thấp, vàng là tài sản không sinh lời lại trở nên hấp dẫn hơn. Giới đầu tư cũng có xu hướng tìm đến kim loại quý này như một “nơi trú ẩn an toàn” trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Theo báo cáo mới nhất, Viện Đầu tư Wells Fargo (Wells Fargo Investment Institute) đã nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên mức 4.500 - 4.700 USD/ounce, so với mức 3.900 - 4.100 USD/ounce trước đó. Wells Fargo cho rằng những rủi ro xoay quanh chính sách thương mại và căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu đầu tư vào vàng ở cả khu vực tư nhân và chính phủ.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,7% lên 48,81 USD/ounce; bạch kim tăng 1,2% lên 1.604,38 USD/ounce...

Hồng Nhung
Reuters


