Lý do giá thịt heo liên tục giảm mạnh

TPO - Do thị trường tiêu thụ thịt heo đang giảm mạnh khiến giá heo thịt liên tục giảm làm người chăn nuôi lỗ vốn.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Đồng Nai, giá heo hơi ngày 10/3 trên địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch ở mức 55.000 đồng/kg, giá heo hơi Công ty CP Việt Nam giảm 1.000 đồng còn 55.500 đồng/kg. Trong khi đó, tại các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ giá thịt heo cũng khoảng 1.000 đồng/kg, còn khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo người chăn nuôi thì giá mua thực tế của các thương lái tại chuồng thấp hơn nhiều so với giá công bố trên, khi giá mua dao động từ khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi gần như không có lời. Các doanh nghiệp, chủ trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho rằng giá sản phẩm chăn nuôi hiện đang thấp hơn giá thành sản xuất.

Ông Lục Văn Thủy - Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công thương Đồng Nai - cho biết, giá heo thịt đang giảm nhiều sau thời điểm Tết, nguyên nhân do sức tiêu thụ của thị trường chậm, nhiều bếp ăn công nghiệp giảm do doanh nghiệp ngưng sản xuất, giảm ngày làm việc; người dân giảm chi tiêu do khó khăn… Trong khi đó, nguồn chăn nuôi heo vẫn tăng dẫn đến mất cân đối cung cầu.

Theo số liệu của Sở Công Thương Đồng Nai, hiện lượng heo thịt tiêu thụ trên thị trường đang giảm khoảng 50%. Cụ thể, thị trường Đồng Nai tiêu thụ 3.000 - 4.000 con heo/ngày; chợ đầu mối Tân Xuân và Bình Điền (TPHCM) tiêu thụ khoảng 5.000 - 6.000 con heo/ngày, trong khi cao điểm vào các ngày Tết 2 chợ đầu mối này tiêu thụ trên 10.000 con heo từ Đồng Nai.

Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn dự báo, phải đến quý II/2023, nền kinh tế mới phục hồi dần, hoạt động của các doanh nghiệp đi vào ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động được cải thiện trở lại mới giúp sức tiêu thụ thịt tăng lên.