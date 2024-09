Sẽ xây nút giao dạng kim cương trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

TPO - Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xây nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tỉnh lộ 991, đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình dạng kim cương hoàn chỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến 1.495 tỷ đồng.

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông báo kết luận đồng ý chủ trương đầu tư nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tỉnh lộ 991, đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi nghe lãnh đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương đầu tư nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tỉnh lộ 991, cùng các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất đồng ý chủ trương theo đề xuất đầu tư nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tỉnh lộ 991.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện đầu tư nút giao trên, bảo đảm đúng quy trình, trình tự, thủ tục, quy định.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thiết kế dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ có nút giao khác mức hoàn chỉnh với đường ĐT992, còn nút giao với ĐT991 là giao thông không có sự kết nối.

Theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, tỉnh lộ 991 là một trong hai trục đường tỉnh kết nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc và tỉnh Bình Thuận. Do đó, việc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư xây dựng nút giao giữa tỉnh lộ 991 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là cần thiết.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trình bày 3 phương án xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đề xuất phương án 2 (nút giao dạng kim cương hoàn chỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến 1.495 tỷ đồng).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện thủ tục trình Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất đầu tư nút giao quan trọng này. Toàn bộ kinh phí làm nút giao trích từ ngân sách địa phương.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai hơn 34 km và qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gần 20 km. Dự án được khởi công từ tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng.

Dự án chia làm ba thành phần, trong đó thành phần một do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16 km, thành phần hai dài 18,2 km do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ quản, thành phần ba dài 19,5 km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ quản.

Ông Nguyễn Văn Trình - Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải, chủ đầu tư dự án thành phần 3 - cho biết, dự án gồm một gói thầu xây lắp (gói thầu số 11 - xây lắp và thiết bị). Trên toàn tuyến có 11 cầu và 1 hầm chui dân sinh. Liên danh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công.

Phần đường đã hoàn thành công tác xây dựng trạm trộn bê tông xi măng tại Km39+950 và Km48+800. Đồng thời, cũng đã lắp dựng trạm nghiền đá tại mỏ đá ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Đắp nền đường K0.95, K1.02, đường công vụ, đường nhánh phải nút giao quốc lộ 56 và thi công cấp phối đá dăm.

“Thực tế triển khai thi công, có thể dự kiến hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra”, ông Trình cho hay.