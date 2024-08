Lộ diện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau hơn 1 năm thi công

TPO - Sau hơn 1 năm khởi công, đến nay dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (cao tốc BH-VT) đã dần hình thành, gần với đích đến thông xe vào ngày 30/4/2025.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6/2023 với chiều dài 53,7 km và tổng vốn đầu tư hơn 19.000 tỉ đồng. Điểm đầu dự án giao với tuyến tránh Quốc lộ 1 qua TP Biên Hòa. Điểm cuối giao với Quốc lộ 56 (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 (Km0 - Km16) do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 (Km16 - Km 34+200) do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản (Ban QLDA 85 đại diện chủ đầu tư). Dự án thành phần 3 (Km 34+200 - Km 53+700) do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Thời gian dự kiến hoàn thành là vào cuối năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026.

Lũy kế giá trị thi công dự án đến nay đạt khoảng 650,39/1.847,6 tỷ đồng (bằng 35,2%). Đơn vị thi công cam kết đạt tiến độ và dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4/2025 sớm hơn 8 tháng so với Nghị quyết đề ra.