Lý do đề án lắp camera gần 500 tỷ đồng ở Bình Dương chậm triển khai

TPO - Từ năm 2022, Bình Dương thực hiện kế hoạch triển khai đề án lắp “Camera giám sát an ninh, an toàn giao thông” với kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng, dự kiến triển khai vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn chưa triển khai. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã nêu ra một số lý do.

Từ năm 2022, Công an tỉnh Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện "Dự án camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Dự án có kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Đây là dự án có quy mô lớn, đầu tư hệ thống camera thông minh chất lượng cao có thể tích hợp vào Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC), cũng như chia sẻ dữ liệu cho các ngành để cảnh báo sớm các vụ cháy, xử lý ùn tắc giao thông, ghi nhận hình ảnh về đối tượng, phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính, đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đó, việc lắp đặt “mắt thần” theo đề án này có quy mô lớn với tính năng vượt trội nhất từ trước đến nay.

Hệ thống camera có các chức năng đo đếm lưu lượng phương tiện để cảnh cáo trước tình trạng kẹt xe có thể xảy ra, đo tốc độ phương tiện (dự liệu truyền về máy chủ xác lập, in biên bản vi phạm đúng lỗi), cảnh báo hoặc thông báo cháy chính xác vị trí, dò theo lộ trình di chuyển nếu phát hiện có cướp giật trên đường.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, việc triển khai lắp đặt hệ thống camera theo Quyết định số 767 ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người tham gia giao thông; tiến tới xây dựng xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện và thân thiện môi trường.

Trong đó, UBND tỉnh Bình Dương giao Công an tỉnh làm chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án “Camera giám sát an ninh, an toàn giao thông”, đảm bảo việc lắp đặt hệ thống camera bao phủ trên các tuyến đường huyết mạch của tỉnh, tuyến đường do tỉnh quản lý, các cửa ngõ ra vào của tỉnh.

Đầu tư Trung tâm giám sát Công an tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, chỉ huy tác chiến trong công tác xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả hiệp đồng tác chiến của các lực lượng Công an góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Giải thích lý do đến nay dự án chưa được triển khai, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đề án triển khai hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính có quy mô lớn, phạm vi triển khai trong toàn tỉnh. Vì vậy, quá trình thực hiện từ khâu thiết kể, đề xuất đến phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ các quy trình thủ tục có liên quan theo quy định để thống nhất nhằm đảm bảo giải pháp mang tính khả thi, hiệu quả, tiết kiệm. Hiện nay, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu lãnh đạo tỉnh triển khai Đề án theo quy định.

Hiện nay, một số tuyến đường ở Bình Dương đã thí điểm gắn camera phạt nguội gồm: Phạm Ngọc Thạch, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Văn Lũy. Trong đó, các đường Hùng Vương, Phạm Ngọc Thạch bắt đầu triển khai từ tháng 12/2023. Các đường còn lại mới triển khai đầu năm 2024. Tuy nhiên, hệ thống camera giám sát giao thông này không nằm trong dự án kể trên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ tháng 6/2020 đến nay, Bình Dương đã lắp đặt được 3.180 camera với tổng kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng, trong đó có 1.906 camera đã được lắp tại các ngã ba, ngã tư thuộc các tuyến đường của xã, phường, thị trấn và các tuyến liên xã, phục vụ hiệu quả cho việc theo dõi tình hình an ninh trên các tuyến đường.

Ngoài ra, lực lượng trị an cơ sở đã vận động nhà dân, doanh nghiệp tự lắp đặt thêm được 23.614 camera, nâng tổng số camera lắp đặt tại trụ sở các cơ quan nhà nước, nhà dân và doanh nghiệp là 43.549 camera.