Mạng lưới 'mắt thần' được bố trí ra sao ở Bình Dương?

TPO - Hàng trăm camera với các chức năng khác nhau, sẽ được bố trí ở các tuyến đường Bình Dương và truyền dữ liệu về hệ thống điều hành, giám sát. Camera có chức năng cảnh báo, giúp ngành chức năng sớm phát hiện, xử lý nhiều vấn đề.

Ngày 24/11, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, sở này đang phối hợp các đơn vị thực hiện dự án đầu tư lắp đặt camera giám sát trên địa bàn. Theo đó, việc lắp đặt “mắt thần” theo đề án này có quy mô lớn với tính năng vượt trội nhất từ trước đến nay.

Hệ thống camera có các chức năng đo đếm lưu lượng phương tiện để cảnh cáo trước tình trạng kẹt xe có thể xảy ra, đo tốc độ phương tiện (dự liệu truyền về máy chủ xác lập, in biên bản vi phạm đúng lỗi), cảnh báo hoặc thông báo cháy chính xác vị trí, dò theo lộ trình di chuyển nếu phát hiện có cướp giật trên đường.

Trước mắt, ngành chức năng Bình Dương đã thống nhất chọn tuyến quốc lộ 13 đoạn thuộc địa bàn thị xã Bến Cát để thí điểm lắp đặt hệ thống camera theo mô hình này. Dự kiến hệ thống gồm 28 camera giám sát giao thông và giám sát vi phạm tín hiệu đèn giao thông tại 3 giao lộ thuộc tuyến đường Quốc lộ 13 trên địa bàn thị xã Bến Cát. Đây là các điểm phức tạp về giao thông được thí điểm.

Ngoài ra, hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, nơi có lượng phương tiện lưu thông đông, thường xuyên xảy ra ùn tắc sẽ bố trí 40 camera, bao gồm: 28 camera giám sát giao thông, an ninh trật tự tại 7 giao lộ, 8 camera đo đếm lưu lượng giao thông tại 4 giao lộ trên tuyến; 2 camera giám sát vi phạm đèn tín hiệu giao thông; camera giám sát vi phạm tốc độ tại 2 điểm dốc Gò Mỹ và ĐT.741. Dự kiến thời gian bắt đầu đưa vào vận hành từ quý II/2023.

Bên cạnh đó, Bình Dương sẽ triển khai hệ thống camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông tại 205 điểm với 421 camera. Ở hạng mục này, dự án đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đang tổ chức thẩm định). Sau khi được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành thủ tục để trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, trình duyệt thiết kế chi tiết, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến thời gian bắt đầu đưa vào vận hành trong quý IV/2023.

Về triển khai thí điểm Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương (Trung tâm IOC), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã phối hợp với đơn vị triển khai tiến hành khảo sát tại Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Công an các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện việc tích hợp dữ liệu camera về IOC và thực hiện duy trì kết nối thường xuyên nhằm thử nghiệm và thực hiện chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, đang hoàn thiện quy chế vận hành Trung tâm IOC, trong đó có nội dung về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu camera cho IOC tỉnh đảm bảo an toàn bảo mật, tích hợp được các camera theo các tiêu chuẩn khác nhau.