Những 'mắt thần' giữ bình yên khu phố ở TP.HCM

Không còn những camera đặt manh mún, nhỏ lẻ, nhiều phường trên địa bàn TP.HCM đã chi tiền tỉ xây dựng trung tâm điều hành camera, góp phần giữ bình yên khu phố.

Thời gian qua, mô hình trung tâm điều hành camera an ninh ở nhiều cơ sở trên địa bàn TP.HCM đã phát huy hiệu quả, tác dụng. Những camera này được người dân coi là “mắt thần”, góp phần bảo vệ an ninh trật tự địa phương.

Hiện mô hình camera mới này đang được các lực lượng công an, chính quyền cơ sở nhân rộng.

Đổi mới so với mô hình camera truyền thống

Phường Hiệp Thành, quận 12 là một trong những địa phương đầu tiên của TP.HCM xây dựng mô hình trung tâm điều hành camera theo kiểu mới. Khi triển khai vào năm 2021, phường trang bị 148 mắt camera đặt tại các tuyến đường chính, khu vực công cộng. Sau hơn hai năm, được người dân ủng hộ, phường trang bị thêm 21 camera, nâng tổng số camera lên 169 mắt, trong đó có bốn camera nhận diện biển số xe.

Theo đó, hình ảnh thu được từ các camera sẽ được truyền dẫn về trung tâm qua mô hình lưu trữ hoàn toàn trên đám mây. Khi đó, Công an phường Hiệp Thành dễ dàng nắm tình hình, truy xét khi có vụ việc xảy ra, đảm bảo không bị mất dữ liệu như lưu trữ bằng ổ cứng của mô hình camera trước đây.

Những camera nhận diện và phân tích tìm kiếm biển số xe khi phát hiện “đối tượng” sẽ báo động trực tiếp về trung tâm chỉ huy hình ảnh qua hệ thống chuông và gmail.

Trung tá Nguyễn Văn Giàu, Trưởng Công an phường Hiệp Thành, cho biết trung tâm camera này được phường thuê một đơn vị khác làm. Tổng chi phí khoảng 845 triệu đồng/năm. “Phía nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng và lưu trữ dữ liệu hình ảnh. Việc giám sát tập trung còn giúp tối ưu kinh phí vận hành, tạo thuận lợi cho việc trích xuất dữ liệu khi cần” - ông Giàu nói.

Những camera nhận diện và phân tích tìm kiếm biển số xe khi phát hiện “đối tượng” sẽ báo động trực tiếp về trung tâm chỉ huy hình ảnh qua hệ thống chuông và gmail.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Giàu, hiệu quả thiết thực từ mô hình camera này đã giúp người dân thêm tin tưởng, ủng hộ chính quyền cũng như tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lòng lề đường.

“Nhận thấy hiệu quả từ mô hình này, Thường trực Đảng ủy quận 12 đã chỉ đạo các phường trên địa bàn đến học tập kinh nghiệm và nhân rộng mô hình tại các cơ sở” - Trung tá Nguyễn Văn Giàu nói thêm.

Chi 3,2 tỉ đồng lắp “mắt thần”

Kể từ khi mô hình trung tâm điều hành camera đi vào hoạt động tại phường Thới An, chị Ngọc Diệp không còn lo lắng mỗi khi tan ca về muộn. “Dọc các tuyến đường đều được lắp đặt camera nhận diện biển số xe, như vậy kẻ phạm tội sẽ khó chạy thoát khi lưu thông qua các phường” - chị Diệp nói.

Ông Nguyễn Huy Dân, Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường Thới An, cũng phấn khởi khi thấy tình hình an ninh trật tự, mỹ quan đô thị của phường ngày càng được cải thiện.

“Nhiều camera lắp đặt xung quanh tuyến đường lớn có lắp thêm loa, nếu người dân buôn bán tràn ra lề đường, công an phường nhìn thấy trên hệ thống sẽ phát loa để cảnh báo. Từ đó, ý thức của người dân cũng được nâng lên, mỹ quan đô thị cũng được cải thiện” - ông Dân kể.

Ông Dân cho hay mô hình này ngày càng được người dân tin tưởng, nhiều người còn sẵn sàng đóng góp thêm để duy trì lâu dài hệ thống.

Trung tá Lê Văn Trường, Trưởng Công an phường Thới An, cho biết năm 2017 phường lắp 285 camera theo hình thức xã hội hóa nhưng đến nay chỉ còn 88 mắt camera hoạt động, số còn lại bị hư hỏng. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến việc quản lý tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

TP.HCM hiện có 41 loại mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các đơn vị, tổ chức chính trị triển khai thực hiện. Trong đó, Công an TP.HCM trực tiếp duy trì 19/41 loại mô hình, điển hình như mô hình camera giám sát an ninh trật tự, đến nay đã lắp đặt hơn 30.000 mắt camera, hơn 4.200 đầu thu; mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực chung cư… Trung tướng LÊ HỒNG NAM, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại một hội nghị chuyên đề hôm 25-12

Vừa qua UBND phường Thới An đã lắp đặt mô hình trung tâm điều hành camera giám sát an ninh, trật tự với 170 camera được bố trí tại những giao lộ lớn và các tuyến đường quan trọng. Ngoài ra còn có 140 camera quan sát thông minh tích hợp 10 loa phường.

Đặc biệt, trong số này có 30 mắt nhận diện và phân tích tìm kiếm biển số xe. Những camera này được kết nối với trung tâm chỉ huy hình ảnh gồm bốn màn hình đặt tại trụ sở Công an phường Thới An.

Theo Trung tá Lê Văn Trường, điểm nổi bật của hệ thống camera mới là khả năng nhận diện biển số xe. Cụ thể, khi phát hiện các biển số xe của người dân bị mất, các biển số xe của các đối tượng phạm tội (được công an tích hợp trên hệ thống máy tính) đi ngang qua phường Thới An, hệ thống sẽ báo động trực tiếp về trụ sở công an phường thông qua hệ thống chuông và gmail.

“Ngoài ra, hệ thống camera này còn giúp giải quyết các vấn đề lấn chiếm vỉa hè, gây rối trật tự công cộng” - ông Trường nói và cho biết tổng chi phí phường Thới An triển khai thực hiện mô hình trong ba năm qua là 3,2 tỉ đồng (trung bình 480.000 đồng/mắt/năm). Tất cả chi phí đều được phường vận động từ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bắt nghi phạm sau 26 giờ nhờ “mắt thần” Nhờ vào trung tâm điều hành camera, trong hai năm qua Công an phường Hiệp Thành đã phát hiện, truy xét, xử lý hàng trăm vụ vi phạm. Đáng chú ý, khuya 19-9-2022, trên đường HT45 (phường Hiệp Thành, quận 12) xảy ra vụ cướp xe ôm công nghệ. Qua xác minh, rà soát hệ thống camera, Công an phường Hiệp Thành đã trích xuất được video nghi phạm dùng dao để cướp mô tô của tài xế xe ôm công nghệ. Cũng từ dữ liệu của hệ thống camera này, công an phường đã rà soát hướng di chuyển và bắt giữ nghi phạm sau 26 giờ xảy ra vụ việc. Hay tối 7-7-2023, sau khi quan sát tại trung tâm điều hành camera, Công an phường Hiệp Thành phát hiện chín người khả nghi có mang vũ khí như mã tấu, bom xăng, tụ tập tại khu vực đồng diều khu phố 3. Khi những người này xảy ra mâu thuẫn, chuẩn bị đánh nhau thì lực lượng công an đã đến kiểm tra và mời về trụ sở làm việc. Công an đã thu giữ nhiều vũ khí tự chế, kịp thời ngăn chặn việc ẩu đả…