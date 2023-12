Mắt thần 'soi' lỗi vi phạm giao thông

TP - Với hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, các tài xế nhanh chóng ký vào biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cơ quan chức năng của Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường tuần tra, xử lý xe khách, xe hợp đồng trá hình và các hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sáng ngày 14/12, trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT) tổ chức thực thi nhiệm vụ. Khoảng 9h, Tổ công tác tiến hành dừng ô tô khách BKS 18F-004.46 của nhà xe Anh Chất, chạy tuyến Nam Định- Giáp Bát. Khi bị dừng, tài xế Nguyễn Văn Trường (SN 1984, trú tại xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) trình bày không biết mình bị dừng xe vì lỗi gì, nếu có thì vi phạm ở đâu? Sau khi được Tổ công tác cho xem lại hình ảnh từ Trung tâm Chỉ huy giao thông (CATP Hà Nội) gửi tới, tài xế Trường thừa nhận mình đón khách không đúng nơi quy định. Trường trình bày, thời điểm xe xuất bến có rất ít khách nên đã tấp vào lề đường Giải Phóng để chờ thêm khách. Lúc đó, Trường không thấy lực lượng CSGT nên mới cãi, không ngờ xe đã lọt vào camera đặt ở phía trên.

Tiếp đó, Tổ công tác tiến hành dừng ô tô khách BKS 36B-019.09 do tài xế Lê Trung Năm (SN 1989, trú tại huyện Như Thanh, Thanh Hoá) điều khiển. Đồng thời, Tổ công tác cũng dừng xe BKS 8F-000.31 do tài xế Phan Quang Duy (SN 1986, trú tại thành phố Thái Bình) điều khiển. Cả hai xe đều vi phạm lỗi "Đón khách không đúng nơi quy định". Sau khi xem hình ảnh từ camera, cả hai tài xế đã ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, chỉ trong tháng 11/2023, đơn vị đã xử lý hơn 200 trường hợp xe khách vi phạm, chủ yếu là các lỗi, dừng đỗ sai quy định, đón trả khách tại khu vực không được phép, vượt đèn đỏ... “Khi bị Tổ công tác dừng xe, nhiều tài xế cãi không vi phạm. Nhưng khi xem lại camera, tài xế phải thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hệ thống camera giám sát đã hỗ trợ lực lượng chức năng rất nhiều”, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn nói.

Chỉ trong hơn 30 phút, Tổ công tác đã dừng và lập biên bản vi phạm của 6 ô tô khách. Trong đó, có 3 ô tô khách có hình ảnh vi phạm gửi về từ camera của Trung tâm Chỉ huy giao thông (CATP) để Tổ công tác dừng xe xử lý.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, để xử lý các xe vi phạm, ngoài nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ, Tổ công tác còn được hỗ trợ từ Trung tâm Chỉ huy giao thông, thông qua hệ thống camera giám sát. Theo đó, camera được lắp đặt tại nhiều địa điểm trên các tuyến đường, như đường Giải Phóng ở khu vực đối diện Bến xe Giáp Bát và vùng lân cận. Khi xác nhận xe vi phạm, cán bộ trực sẽ gửi hình ảnh để Tổ công tác xử lý.

Kiên quyết xử lý xe hợp đồng trá hình

Không chỉ xử lý xe khách, các xe dịch vụ, xe hợp đồng trá hình cũng được đưa vào “tầm ngắm”.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, xe hợp đồng trá hình không chỉ làm ảnh hưởng đến giao thông mà còn gây thất thoát thuế, phí. Vừa qua, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát 63 tỉnh, thành về tình trạng "xe dù", "bến cóc", xe hợp đồng, xe dịch vụ, xe limousine đưa đón tận nơi. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập 6 đoàn xử lý xe hợp đồng trá hình, đồng thời, phối hợp với lực lượng công an xử lý tình trạng này.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây UBND thành phố Hà Nội cũng đã có công văn Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc, như nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép. UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải có phương án bảo đảm chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa. Nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy trong dịp nghỉ Tết. Đặc biệt, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện; xử lý nghiêm "xe dù", “bến cóc” và tăng giá vé trái quy định.