Lý do chiến thắng của Phương Mỹ Chi bị lu mờ

Phương Mỹ Chi, Lyhan, Bích Phương, Orange và Lamoon được gọi tên trong tốp 5 chung cuộc của Em xinh "say hi". Đây là kết quả gây tranh cãi bùng nổ, vì trước đêm trao giải, số đông khán giả nhận định Phương Mỹ Chi, Lyhan và 52Hz chắc suất trong tốp 5. Với 2 vị trí còn lại, Phương Ly sáng cửa. Orange, Lâm Bảo Ngọc, Miu Lê được dự đoán cạnh tranh vị trí còn lại.

Bất ngờ xảy ra từ khoảnh khắc Orange được công bố thứ 4 trong top 5. Bất ngờ tiếp theo còn bùng nổ hơn khi Lamoon được gọi tên cho vị trí cuối cùng ở đội hình nhóm nhạc Em xinh "say hi". Chính Lamoon cũng ngơ ngác, bất ngờ vì những gì đang xảy ra. Không phải là sự đùa cợt từ Trấn Thành như nhiều lần công bố trước đó ở game show, Lamoon thật sự có mặt ở top 5.

Top 5 chung cuộc gây tranh cãi dữ dội.

Tại sao xảy ra tranh cãi?

Có quá nhiều chi tiết trong đêm công bố trao giải Em xinh "say hi" khiến khán giả chia rẽ. Đầu tiên là việc Phương Ly và 52Hz trượt tốp 5. Bên cạnh Phương Mỹ Chi và Bích Phương, Phương Ly cùng 52Hz nằm trong nhóm Em xinh có phong độ ổn định. 52Hz đã tỏa sáng rực rỡ ở nửa đầu game show trong vai trò đội trưởng. Còn Phương Ly bứt phá mạnh mẽ ở 2 live stage cuối.

Kết thúc live stage 4, Phương Ly đứng hạng nhất chung cuộc. 52Hz đứng hạng 3 sau live stage 4. Tiết mục solo của Phương Ly và 52Hz cũng tạo hiệu ứng khá tốt. Và đến sân khấu trình diễn nhóm cuối cùng, phong độ của Phương Ly và 52Hz vẫn ổn. Hai Em xinh này được xếp vào nhóm đối thủ nặng ký của Phương Mỹ Chi cho cuộc đua quán quân.

Thế nhưng, kết quả sau cùng đã đảo ngược hoàn toàn vì bình chọn từ khán giả.

Một lần nữa, lượt bình chọn từ khán giả tạo nên những kết quả gây tranh cãi ở Em xinh "say hi". Trong cuộc đua của top 16 ở chung kết, ban tổ chức lấy bình chọn từ khán giả truyền hình. Sự thành bại trong những cuộc đua ở chung kết Em xinh "say hi" đơn giản là việc Em xinh nào được bình chọn nhiều hơn. Một khi kết quả phụ thuộc tuyệt đối vào phiếu bầu, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Ngay từ đầu Em xinh "say hi", cuộc đua của các Em xinh không được tính bằng một quá trình. Sau mỗi live stage, thứ hạng của Em xinh lại được "xí xóa". Nhiều Em xinh đã tỏa sáng rực rỡ trong một live stage nhưng đến sân khấu tiếp theo, một lần hụt hơi khiến họ lùi về sau, điển hình là Tiên Tiên. Cuộc chơi ở Em xinh không có giám khảo chấm điểm, không có bảng xếp hạng tính tổng điểm cho một quá trình dài hơi.

Lamoon góp mặt ở top 5, về góc độ chuyên môn dễ gây tranh cãi. Nhưng ở khía cạnh khác, Lamoon cũng nắm nhiều lợi thế, là nhân tố mới nổi bật của game show, có ngoại hình sáng, tính cách được lòng số đông. Lamoon là Em xinh thu hút chú ý mạnh mẽ trên mạng, do đó đông đảo khán giả đổ xô bình chọn cho cô không phải điều bất ngờ.

Tranh cãi khác xảy ra ở vị trí thứ 2 của Lyhan. Tương tự Lamoon, Lyhan khó thuyết phục ở khía cạnh chuyên môn. Song, Lyhan lại là Em xinh hot bậc nhất trên mạng, dù có nhiều anti fan nhưng nền tảng khán giả ủng hộ còn nhiều hơn thế.

Tranh cãi về thứ hạng của Lamoon, Lyhan làm lu mờ chiến thắng của Phương Mỹ Chi ở game show. Với riêng ngôi vị quán quân của Phương Mỹ Chi, không còn gì bàn cãi vì mọi thứ đều thuyết phục. Phương Mỹ Chi tỏa sáng khi làm đội trưởng, biểu diễn đột phá khi là thành viên ở các live stage còn lại và có tiết mục solo để lại dấu ấn. Phương Mỹ Chi thể hiện tốt, có lượng fan trung thành đông và nắm đủ lợi thế để chiến thắng.

Phương Mỹ Chi lên vị thế mới sau game show.

Điều gì đọng lại sau Em xinh "say hi"

Em xinh "say hi" giống Anh trai "Say hi", Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và Anh trai vượt ngàn chông gai, là game show không đặt quá nặng vào yếu tố ganh đua. Thay vào đó, sự cộng hưởng từ những nhân tố tham gia game show, cùng tạo nên các sản phẩm âm nhạc và nhắm đến mục tiêu đẩy tất cả cùng đi lên được đặt lên hàng đầu.

Hành trình ở Em xinh "say hi" xảy ra quá nhiều tranh cãi không đáng có, đến từ chuyện khán giả nhận định ai tỏa sáng, ai mờ nhạt, đâu là người thắng và đâu là kẻ bại.

Chiến thắng của Phương Mỹ Chi và kết quả của top 5 sẽ nhanh chóng trôi vào dĩ vãng tương tự kết quả ở Anh trai "say hi". Nhóm nhạc toàn năng của Em xinh được công bố nhưng khả năng "thành hình" và hoạt động cùng nhau là cực kỳ thấp. Sau cùng, thứ đọng lại lớn nhất ở Em xinh "say hi" vẫn là bệ phóng cho 30 nghệ sĩ.

Sức cộng hưởng khổng lồ của chương trình giúp tất cả cùng hưởng lợi. Những Em xinh gạo cội, có dấu hiệu đi sang ngang như Bích Phương, Miu Lê, Bảo Anh được sống lại giai đoạn gây sốt mạng xã hội. Nhiều Em xinh cần một bước ngoặt để tiến lên hàng ngũ ngôi sao, nay đạt được mục đích nhờ game show. Và nhiều tên tuổi mới đã có giai đoạn hơn 3 tháng thăng hoa trong cảm xúc của một nghệ sĩ được săn đón.

Em xinh "say hi" đã phủ sóng thị trường nhạc Việt trong thời gian dài, khi đường đua không có đối thủ cạnh tranh. Sức hút thật sự của các Em xinh sẽ rõ khi tất cả bước ra đường đua nhạc Việt ngay sau đêm gala trao giải. Còn sức ảnh hưởng của Em xinh mùa một, liệu có được như Anh trai "say hi" sẽ phụ thuộc vào thành công ở các đêm concert sắp tổ chức.