Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Lưu ý: Thông báo quan trọng liên quan đến cập nhật hộ chiếu trên ứng dụng VNeID

Linh Lê

HHTO - Dưới đây là hướng dẫn các bước để người dùng có thể tích hợp hộ chiếu vào ví giấy tờ trên VNeID mức độ 2.

Lợi ích khi tích hợp hộ chiếu vào VNeID

- Công dân có thể xuất trình hộ chiếu điện tử trên VNeID thay cho bản giấy trong một số giao dịch.

- Dễ dàng quản lý, tra cứu thông tin hộ chiếu mọi lúc, mọi nơi.

- Giảm nguy cơ mất, hỏng hộ chiếu giấy trong quá trình sử dụng.

- Tăng tính an toàn, bảo mật nhờ công nghệ định danh điện tử.

Hướng dẫn tích hợp hộ chiếu vào VNeID

Để tích hợp hộ chiếu phổ thông vào ứng dụng VNeID, công dân thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất (từ 2.2.2 trở lên) trên App Store hoặc Google Play.

img-5918.png

Bước 2: Đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (Nếu mức độ 1, hãy liên hệ công an xã, phường để được hỗ trợ).

Bước 3: Trên màn hình chính, chọn mục “Ví giấy tờ” (kế bên “Trang chủ”), sau đó chọn “Tích hợp giấy tờ”.

img-5918.png
img-5919.png

Bước 4: Chọn “Tạo mới yêu cầu”, tại trường thông tin “Loại thông tin” nhấp vào mục “Hộ chiếu”.

Bước 5: Nhập vào các trường thông tin cụ thể: số hộ chiếu, ngày hết hạn hộ chiếu và chọn “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”.

img-5920.png
img-5921.png

Bước 6: Gửi yêu cầu.

Bước 7: Chờ xét duyệt; sau khi xác thực thành công, hộ chiếu sẽ được hiển thị trong Ví giấy tờ trên VNeID; nếu bị từ chối, ứng dụng sẽ thông báo lý do để công dân chỉnh sửa và gửi lại.

Những lưu ý khi tích hợp hộ chiếu vào VNeID

- Đảm bảo đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại cơ quan Công an để sử dụng đầy đủ tiện ích.

- Luôn bảo mật tài khoản VNeID, không chia sẻ mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác.

- Khi ra nước ngoài, vẫn nên mang theo hộ chiếu giấy để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID là bước đi quan trọng trong tiến trình số hóa giấy tờ cá nhân, hướng đến xây dựng công dân số, xã hội số, chính phủ số, góp phần phục vụ nhân dân ngày càng thuận tiện, hiện đại.

cover.jpg
Linh Lê
#VNeID #hộ chiếu #ví giấy tờ #cập nhật hộ chiếu #hướng dẫn sử dụng

Cùng chuyên mục