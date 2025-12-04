Lũ dâng cao, ngành đường sắt điều tàu hàng 200 tấn giữ cầu ở Lâm Đồng

TPO - Mưa lũ khiến mực nước tại khu vực Ma Lâm, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng lên nhanh. Dầm cầu bị ngập sâu, buộc ngành đường sắt phải huy động 4 toa tàu hàng (với tổng tải trọng gần 200 tấn) án ngữ để giữ ổn định kết cấu cầu...

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), mưa lũ kéo dài tại khu vực Nam Trung bộ cùng việc xả nước điều tiết từ các hồ chứa thượng nguồn ở Lâm Đồng đã khiến mực nước hạ lưu dâng cao, làm ngập cầu và đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chạy tàu tuyến Hà Nội - TPHCM.

Nước lũ tiếp tục lên nhanh tại khu gian Long Thạnh - Sông Lũy (Lâm Đồng), nơi mực nước đã ngập mặt lăn ray 7 - 8 cm, buộc ngành đường sắt phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Video: Cận cảnh nước lũ chảy xiết "uy hiếp" cầu Ma Lâm. Nguồn: VNR.

Từ sáng nay (4/12), đơn vị quản lý hạ tầng đã phát cảnh báo, đồng thời giảm tốc độ tàu qua khu vực xuống còn 5 km/giờ và tiến hành phong tỏa khu gian Ma Lâm - Long Thạnh do cầu bị ngập.

Đến 10h cùng ngày, nước lũ dâng mạnh và chảy xiết khiến gối và dầm cầu Km 1531+123 bị ngập sâu, buộc ngành đường sắt tiếp tục phong tỏa và tạm dừng toàn bộ tàu qua lại cho tới khi đủ điều kiện an toàn.

Đến trưa nay, 4 toa tàu hàng với tổng tải trọng gần 200 tấn đã được điều đến để án ngữ, gia cố cầu nhằm tránh nguy cơ sự cố kết cấu.

Trong suốt thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng trực chốt 24/24h tại các vị trí xung yếu, liên tục kiểm tra cầu đường và huy động tối đa nhân lực, phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố ngay khi có thể.

Công tác đảm bảo an toàn chạy tàu được đặt ở mức cao nhất, trong khi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của VNR phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để điều hành giao thông khu vực bị ảnh hưởng. Một số đoàn tàu vì vậy có thể chậm giờ hoặc thay đổi hành trình, và hành khách được khuyến cáo theo dõi thông tin trên các kênh chính thức.

Công tác ứng phó và bảo đảm an toàn chạy tàu được cán bộ ngành đường sắt trực chốt 24/24 giờ tại các điểm xung yếu. Ảnh: VNR.

Theo lãnh đạo ngành đường sắt, 2025 là năm khắc nghiệt nhất với ngành đường sắt, khi thiên tai liên tục gây sạt lở, phá hủy cầu đường và làm gián đoạn hoạt động vận tải trên diện rộng.

Đợt mưa lớn từ ngày 17 - 25/11 đã khiến kết cấu tuyến Diêu Trì - Nha Trang hư hỏng nặng, buộc toàn ngành phải ngừng chạy 105 đoàn tàu khách và 65 đoàn tàu hàng tính đến ngày 1/12. Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng, hơn 35.000 suất ăn đã được cung cấp miễn phí trên các tàu, đồng thời gần 39.000 vé được hoàn trả, tương ứng khoảng 24 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cập nhật đến 7h ngày 26/11 cho thấy, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho hạ tầng đường sắt khu vực Nam Trung bộ từ ngày 16 - 25/11, lên tới khoảng 122 tỷ đồng. Trong đó, 80 tỷ đồng thuộc về kết cấu hạ tầng, với 61 điểm sạt lở dọc tuyến Hà Nội - TP HCM; có nơi tim đường bị lệch đến 4m. Nền đường đoạn Diêu Trì - Quy Nhơn bị cuốn trôi, còn tuyến Đà Lạt - Trại Mát ghi nhận hàng chục vị trí sạt ta luy và cây đổ, tiếp tục gây áp lực lớn lên công tác khắc phục.