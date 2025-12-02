LPBank trình phương án tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra tại Ninh Bình – địa điểm quen thuộc nơi ngân hàng thường tổ chức các kỳ đại hội lớn. Đại hội lần này sẽ xem xét và biểu quyết hai nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 30%

Một trong những nội dung trọng tâm được LPBank trình cổ đông là chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 5% lên 30%. Theo LPBank, việc mở “room” ngoại nằm trong định hướng chủ động hội nhập, nhằm thu hút các nguồn lực chất lượng cao để hỗ trợ chiến lược phát triển trung – dài hạn của Ngân hàng. Động thái này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực như: Tăng cường năng lực tài chính; Nâng cao minh bạch, chuẩn hóa quản trị; Tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn cho cổ phiếu LPB; Hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số; Mở rộng mạng lưới và tạo nền tảng thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

HĐQT cũng kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền để Ngân hàng chủ động tìm kiếm, làm việc với với nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nghiên cứu tỷ lệ phân bổ phù hợp, từ đó xây dựng phương án tối ưu trình cổ đông tại kỳ họp tới.

Hoàn thiện khung quản trị, đồng bộ hóa với quy định pháp lý mới

Nội dung quan trọng thứ hai được LPBank công bố là điều chỉnh, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị, nhằm bảo đảm sự đồng bộ với các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và phù hợp thực tiễn vận hành.

Các nội dung sửa đổi tập trung vào: Bổ sung quy định về ngôn ngữ biên bản ĐHĐCĐ; Điều chỉnh thủ tục mua lại cổ phần theo hướng dẫn mới của NHNN; Chuẩn hóa thuật ngữ trong văn bản; Hoàn thiện quy định về hình thức biểu quyết để thuận tiện, hiệu quả hơn và cập nhật thời điểm hiệu lực của Điều lệ. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao tính chuẩn mực và minh bạch, tạo nền tảng quản trị vững chắc để LPBank triển khai các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới.

Việc công bố các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường thể hiện quyết tâm của LPBank trong việc nâng tầm năng lực quản trị, mở rộng không gian phát triển và đón đầu xu hướng hội nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, sau 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của LPBank đã đạt mức cao nhất với 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Động lực chính đến từ Quý III khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 15,3% so với Quý II.

Với nền tảng vững chắc được xây dựng trong hơn 17 năm qua, LPBank khẳng định sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy công nghệ – quản trị chuẩn mực – sức mạnh tài chính làm trụ cột, hướng tới xây dựng hình ảnh một ngân hàng hiện đại, minh bạch và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.