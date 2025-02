Lộc tháng Giêng

TP - Người xưa có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, nhưng điều đó không hẳn đúng bởi tháng Giêng cũng là tháng làm ra tiền với nhiều sinh hoạt văn hóa, du lịch.

Gia đình chị Hiền ở gần Đền Cờn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An những ngày đầu năm lại là ngày tất bật nhất. Chị nói: “Từ rạng sáng mồng Một Tết, người dân tứ xứ đã đổ về lễ đền đầu năm lấy may, xin lộc của đền, từ sáng sớm đến tối khuya”. Người dân quanh đền buôn bán nhang đèn, hoa quả, trông xe, bán cà phê, hàng ăn… náo nhiệt cả một vùng quê yên tĩnh. Mọi người phấn khởi nói: “Đầu năm mà một ngày thu được cả chục triệu bạc, tội gì không làm. Nhịn cơm, nhịn nước cũng cố mà kiếm chút lộc thánh đầu năm”.

Khu di tích quê Bác ở Kim Liên, Nam Đàn mở cửa xuyên Tết đón khách thập phương. Chị Huệ là nhân viên lâu năm của khu di tích nói: “Khách xa gần thăm quê Bác dịp đầu năm vô cùng nhộn nhịp. Thăm quê Bác từ lâu đã thành một nếp văn hóa mùa Xuân”.

Về thăm quê Bác bây giờ người ta có thể mua nhiều sản vật địa phương do chính bàn tay những người hàng xóm láng giềng với gia đình Bác làm ra. Một người dân cho biết: “Trước đây chúng tôi nhập nhiều kẹo bánh nơi khác về kinh doanh nhưng hiện nay đa số đặc sản do chính chúng tôi làm ra. Nổi tiếng là các sản phẩm về sen Kim Liên, nhất là trà sen, được ưa chuộng”.

Ở Hà Tĩnh, ra Giêng đền ông Hoàng Mười đón hàng trăm ngàn du khách. Ai ra về cũng cố mua cho mình một vài bịch kẹo Cu Đơ thơm ngọt, được sản xuất thủ công, các nghệ nhân nấu từng mẻ bánh dưới trời mưa xuân.

Xuôi vào giữa miền Trung, các nhân viên ga Huế nói với tôi: “Năm nay khác mọi năm, ngày mồng Một, mồng Hai đa số các chuyến tàu đều hết sạch vé. Tàu ra Tết chẳng chạy không như mọi năm mà chật cứng người và đặc sản”.

Ai cũng biết đặc sản Huế có tiếng là kẹo mè xửng và tôm chua. Tôi còn nhớ dạo nọ, ghé qua Huế, được nhà thơ Trần Vàng Sao chia sẻ: “Ngoài làm thơ tau (tôi) còn có nghề làm tôm chua. Tôm chua Huế ngon lắm, nhớ mua làm quà cho mọi người”.

Tết bây giờ là lúc người ta đi tìm bản sắc từng vùng quê, từng mảnh đất. Bởi đường cao tốc đã được xây dựng nhiều nơi, nối liền các địa danh, mở mang các vùng du lịch. Nếu xứ Quảng Nam, Đà Nẵng nổi tiếng món “tré” là một món nem rất ngon thì ghé Quy Nhơn ắt hẳn ai cũng muốn một lần thử món bánh hỏi, cháo lòng. Lạ là bánh hỏi nhiều nơi có, cháo lòng đâu cũng có nhưng người dân Bình Định lại biết kết hợp hai món không liên quan gì tới nhau thành đặc sản bánh hỏi – cháo lòng nức tiếng.

Dịp Tết du khách chơi xuân đúng với câu Kiều: “Ngựa xe như nước, áo quần như nen”, ngay cả đường cao tốc cũng kẹt xe như thường.

Đâu đó có những viên sạn tháng Giêng, đặc biệt nạn chặt chém du khách, kiểu: “Nghe giọng nói lạ, hét giá gấp chục lần”. Người ta nói đùa: “Muốn mua đúng giá phải cố gắng học nói tiếng địa phương!”. Nhưng nhìn chung, hàng hóa hiện nay được niêm yết giá và người tiêu dùng sẽ phản ánh ngay nạn chặt chém lên mạng xã hội và báo chí.

Chị Châu, một nhân viên ngành du lịch nói: “Các địa chỉ nhận được bình luận tốt, đánh giá tích cực mới đông khách. Đặc biệt du khách nước ngoài luôn xem việc bình luận, xếp hạng các dịch vụ tại Việt Nam là một công việc cần thiết, giúp những người đi sau chọn được khách sạn tốt, điểm du lịch đáng đến”.

Công việc làm du lịch ngày nay khá áp lực. Một nhân viên hướng dẫn bằng tiếng Pháp nói: “Chỉ cần hướng dẫn viên nhận được vài phản hồi tiêu cực từ du khách thì có thể bị mất việc. Ngược lại, nhận được nhiều lời khen thì việc làm bỗng trở nên dễ dàng”.

Đất nước Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, ngành du lịch trở thành một mũi nhọn kinh tế. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê công bố sáng 6/2, trong tháng 1/2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành tháng 1/2025 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu du lịch của khách trong nước và quốc tế tăng cao trong các kỳ nghỉ lễ, Tết.

Người nước ngoài giờ đây thích đến Việt Nam “ăn Tết Việt”. Dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, Đà Nẵng đón khách nước ngoài tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024; Quảng Nam tăng 40%; Hà Nội tăng 15,8%; TP. Hồ Chí Minh tăng 16,5%; TP. Huế tăng 33%.

Người xưa có câu: “Đầu xuôi, đuôi lọt”, tháng Giêng công việc trôi chảy, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ du khách, khách hàng sẽ mở đầu cho một năm hanh thông. Bởi vậy, tháng Giêng cũng là tháng mà nhà nhà, người người đều cố gắng làm đẹp, làm tốt nhất công việc của mình.