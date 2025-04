Loạt xe Trung Quốc ra mắt Việt Nam chưa lâu đã giảm giá

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam đầu năm 2025 đón nhận nhiều mẫu xe Trung Quốc mới gia nhập, nhưng đa số chưa thể tạo sức hút và buộc phải tăng khuyến mãi để cạnh tranh.

Nối tiếp xu hướng của năm ngoái, giai đoạn đầu năm 2025 chứng kiến nhiều mẫu xe Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt Nam đến từ các thương hiệu như Dongfeng, Geely, Jaecoo hay MG. Tuy nhiên, sự đa dạng về mẫu mã cùng các chương trình khuyến mãi cho khách hàng tiên phong dường như chưa đủ sức hút để giúp các hãng này lôi kéo được sự chú ý của người dùng.

Điều này buộc các thương hiệu xe Trung Quốc phải tăng cường giảm giá để có doanh số, ngay cả với những mẫu xe mới ra mắt.

Geely Coolray

Bắt đầu với Geely Coolray, mẫu SUV cỡ B ra mắt vào cuối tháng 3 với ba phiên bản phân cấp trang bị gồm: Standard (538 triệu đồng), Premium (578 triệu đồng) và Flagship (628 triệu đồng). Ngay khi bước sang tháng 4, mẫu xe này đã được nhà phân phối áp dụng khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ.

Sau khi trừ ưu đãi, giá của mẫu SUV đô thị này được đưa xuống còn khoảng 511-596 triệu đồng. Đây là mức giá khá cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng B, được kỳ vọng sẽ tạo đà thúc đẩy doanh số cho Geely Coolray trong những tháng tới.

Jaecoo J7 PHEV

Ở thời điểm ra mắt hồi tháng 1, mẫu SUV J7 được hãng mở bán với 2 phiên bản máy xăng và PHEV kèm giá ưu đãi là 729 và 919 triệu đồng. Con số này thấp hơn lần lượt 70 và 80 triệu so với giá niêm yết, dành cho khách hàng tiên phong.

Sau khoảng 3 tháng có mặt trên thị trường, mẫu Jaecoo J7 vẫn đang được giảm giá nhưng chỉ còn ở phiên bản PHEV. Theo đó, mẫu SUV này hiện có giá niêm yết mới là 969 triệu đồng, thấp hơn giá cũ 30 triệu đồng.

Ngoài ra, hãng còn tung thêm khuyến mãi 10 năm đổ xăng miễn phí tương ứng 90 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán. Nhờ đó, mức giá của Jaecoo J7 PHEV được đưa xuống còn 879 triệu đồng, số lượng có hạn. Ngoài ra, Omoda & Jaecoo Việt Nam cam kết hoàn trả khoản chênh lệch giá đối với khách hàng mua xe trước ngày 18/4.

Động thái giảm giá của Jaecoo J7 PHEV được đưa ra ngay sau khi đối thủ trực tiếp trong phân khúc SUV hạng C là BYD Sealion 6 chính thức ra mắt. Mẫu xe PHEV của BYD có 2 phiên bản hiện được bán với giá ưu đãi lần lượt là 799 triệu và 899 triệu đồng.

Haval Jolion

Được hé lộ từ năm 2024 nhưng phải tới tháng 3/2025, Haval Jolion mới được mở bán với 2 bản Pro và Ultra kèm mức giá 669-719 triệu đồng. Nhưng tương tự mẫu xe đồng hương Geely Coolray, Jolion cũng nhanh chóng được áp dụng giảm giá hòng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B/B+.

Tham khảo một đại lý GWM tại Hà Nội, mẫu Jolion Pro đang được giảm trực tiếp 30 triệu đồng trong khi bản Ultra được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 36 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá của mẫu SUV hybrid Trung Quốc này được đưa xuống còn 639-683 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mẫu Haval H6 HEV cũng đang được giảm trực tiếp 90 triệu đồng vào giá bán, xuống còn khoảng 750 triệu đồng. So với giá ra mắt lần đầu vào năm 2023 là 1,096 tỷ đồng, giá của Haval H6 hiện nay đã giảm gần 350 triệu đồng.

MG G50

Chỉ sau chưa đầy một tháng chính thức trình làng, mẫu MPV MG G50 đã được giảm giá nhẹ cho cả 3 phiên bản tại đại lý. Khảo sát một đại lý MG tại Hà Nội, xe đang có giá thấp hơn mức niêm yết khoảng 20-25 triệu đồng.

Theo đó, phiên bản thấp 1.5 MT Com giảm 20 triệu đồng, xuống còn 539 triệu đồng. Các bản số tự động gồm 1.5 AT Del và 1.5 AT Lux đều được giảm 25 triệu đồng, giá mới lần lượt là 673 và 724 triệu đồng.