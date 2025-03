Loạt ô tô giảm giá trong tháng 3, cao nhất 250 triệu đồng

TPO - Bước sang tháng 3, các hãng xe như Toyota, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Omoda & Jaecoo hay cả Mercedes-Benz đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi cho khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường vẫn đang trầm lắng sau Tết, các nhà sản xuất tiếp tục tung ra nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi trong tháng 3 nhằm kích cầu mua sắm.

Phân khúc xe gầm cao vốn được ưa chuộng đang có nhiều mẫu mã được giảm giá mạnh, cao nhất lên đến cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, mức ưu đãi lớn hầu như chỉ áp dụng cho các xe sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Toyota áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho các sản phẩm chủ lực gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Trong số này, Yaris Cross là xe nhập khẩu, có mức giảm tương đương 33-38 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 617-727 triệu đồng.

Với dòng Vios, mức ưu đãi khi quy đổi sang tiền mặt sẽ tương đương 23, 25 và 27 triệu đồng ứng với 3 phiên bản E-MT, E-CVT và G-CVT. Sau khi trừ ưu đãi, giá của mẫu sedan cỡ B này sẽ còn khoảng 435-518 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong khi đó, mức giảm dành cho Veloz Cross là 32-33 triệu đồng và 28-30 triệu đồng đối với Avanza Premio. Nhờ đó, giá của hai mẫu MPV này trong tháng 3 lần lượt được đưa xuống còn 606-635 triệu và 530-568 triệu đồng.

Nối tiếp Toyota là Honda, hãng xe Nhật Bản hiện có chương trình hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe VIN 2024 gồm CR-V, Civic, City, HR-V và BR-V. Trong đó, mẫu CR-V bản G được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 103 triệu đồng.

Nhờ đó, giá khởi điểm của Honda CR-V từ 900 triệu đồng. Trong khi đó, mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho bản L sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được khoản tiền 55 triệu đồng.

Mẫu xe Honda thứ hai được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 3 là BR-V bản L với mức giảm tương đương khoảng 70,5 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 634,5 triệu đồng. Bản G còn lại sau khi trừ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ có giá khoảng 597,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, Honda Civic là cái tên mới được bổ sung vào danh sách ưu đãi so với tháng trước. Tuy nhiên, hãng chỉ áp dụng khuyến mãi cho các bản xăng gồm G và RS. Giá xe sau khi trừ khuyến mãi ở mức 749,5-849,5 triệu đồng.

Cuối cùng, dòng sedan Accord tiếp tục được Honda hỗ trợ tiền mặt lên đến 250 triệu đồng. Với ưu đãi này, giá xe được đưa từ 1,319 tỷ xuống còn 1,069 tỷ đồng.

Một hãng xe Nhật khác là Mitsubishi đang hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 3 nhưng dành cho cả xe có số VIN cũ và mới. Các dòng xe VIN 2024 được ưu đãi gồm Xpander AT/MT, Outlander CVT và Attrage CVT/CVT Premium.

Trong khi đó, nhóm xe có số VIN 2025 được hỗ trợ gồm Xpander AT Premium/AT, Xpander Cross, Triton và Attrage MT. Riêng mẫu sedan Attrage MT có mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Mức giảm quy đổi sang tiền mặt dao động từ 23-46 triệu đồng tùy mẫu mã và phiên bản.

Một trong những cái tên được giảm giá sâu trong nhiều tháng qua phải kể đến Subaru Forester. Trong tháng 3 này, mẫu SUV Nhật Bản được hãng áp dụng ưu đãi với giá trị từ 140-200 triệu đồng cho các xe VIN 2024. Nhờ đó, giá bán của của Forester trong tháng 3 được đưa xuống còn 829-999 triệu đồng tùy phiên bản.

Song song với Forester, Subaru cũng đang có khuyến mãi dành cho dòng SUV cỡ B Crosstrek. Mức giảm tiền mặt cho bản xăng và hybrid lần lượt là 69 và 89 triệu đồng, giúp đưa giá xe về còn 1,029 tỷ và 1,179 tỷ đồng.

Bên cạnh xe Nhật, nhóm xe Hàn cũng đang chạy đua giảm giá nhằm giành thị phần. Cụ thể, Hyundai đang áp dụng ưu đãi cao nhất 75 triệu đồng cho hàng loạt xe VIN 2024.

Chương trình được áp dụng cho các mẫu gồm Grand i10 (Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn), Accent (1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt, 1.5 AT Cao cấp), Elantra (1.6 AT Tiêu chuẩn), Custin (2.5T Cao cấp), Stargazer X (1.5 AT, 1.5 AT, Tiêu chuẩn, 1.5 AT Cao cấp) và Santa Fe (Prestige, Turbo Calligraphy, Exclusive).

Hyundai chưa công bố mức ưu đãi cụ thể cho từng mẫu xe. Nhiều khả năng mức giảm cao nhất sẽ áp dụng cho SUV Santa Fe. Dòng xe này có giá niêm yết từ 1,069-1,365 tỷ đồng tùy phiên bản, cao nhất trong danh sách các mẫu được khuyến mãi trong tháng 3.

Đáng chú ý, một số đại lý còn triển khai chương trình khuyến mãi riêng cho Santa Fe với mức giảm tối đa 100 triệu đồng. Tuy nhiên, ưu đãi này sẽ có giới hạn về phiên bản và màu sắc.

Trong tháng 3/2025, Omoda & Jeacoo áp dụng mức giá bán cho 2 dòng xe Jaecoo J7 Flagship và Jaecoo J7 PHEV Flagship lần lượt là 739 (giảm 60 triệu) và 929 triệu đồng (giảm 70 triệu).

Cũng trong tháng 3 này, khách hàng có nhu cầu mua xe sang cũng sẽ được hưởng ưu đãi lên đến hàng trăm triệu đồng từ Mercedes-Benz Việt Nam. Cụ thể, hãng xe Đức hiện áp dụng chính sách giá bán đặc biệt cho các xe VIN 2022 thuộc dòng C-Class, E-Class, GLB, GLE và một số dòng Mercedes-AMG gồm: A35 4MATIC, GLA 45 S 4MATIC+, GLB 35 4MATIC, GLE 53 4MATIC+ Coupé và GT 53 4MATIC+ Coupé FL.

Nỗ lực giảm giá kích cầu từ các hãng được kỳ vọng sẽ là động lực đem lại sự khởi sắc cho thị trường ô tô trong nước.