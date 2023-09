Loạt chung cư mini, nhà trọ ở Nghệ An bị rào sắt vây kín, dây điện chằng chịt

TPO - Phần lớn những chung cư mini mọc lên trong các con ngõ nhỏ hẹp, có đông người lưu trú. Để đảm bảo an ninh, gần như các hướng đều được quây kín bởi hàng rào sắt kiên cố, do vậy, khi không may xảy ra cháy, nổ sẽ gây nguy hiểm khôn lường.