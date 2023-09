Hà Nội có khoảng 2.000 chung cư mini đang hoạt động

TPO - Theo rà soát của điện lực Hà Nội, toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini, trong đó tập trung nhiều nhất ở quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ...

Chiều 15/9, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Công điện số 796 ngày 13/9 của Thủ tướng Chính phủ.

Mở đầu hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội quán triệt về kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với loại hình chung cư mini. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố cũng giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành do Công an các quận, huyện, thị xã là cơ quan thường trực; chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, an toàn điện, công tác PCCC và CNCH,... đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn, hoàn thành đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) cho biết, theo rà soát của điện lực Hà Nội, toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini tập trung nhiều nhất ở quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ...

Thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp hành pháp luật đối với các loại hình chung cư mini trên toàn địa bàn Hà Nội, EVN HANOI đang rà soát tất cả các trường hợp này, đảm bảo phần pháp lý ngành điện quản lý đảm bảo an toàn. "Tất cả dây điện sau công tơ có vi phạm đơn vị sẽ kiên quyết phối hợp với liên ngành để xử lý", đại diện EVN Hanoi thông tin.