Liên tiếp xuất hiện những đồng tiền vàng, hé lộ kho báu 1.400 năm tuổi

TPO - Các nhà khảo cổ học gần Biển Galilee đã phát hiện ra một kho báu hiếm có, gần 1.400 năm tuổi gồm tiền vàng và đồ trang sức có niên đại từ thời Byzantine. Kho báu chứa 97 đồng tiền vàng nguyên chất và hàng chục món trang sức, bao gồm cả hoa tai khảm ngọc trai, đá bán quý và thủy tinh đã được tìm thấy khi đang điều tra thành phố cổ Hippos (còn được gọi là Sussita), nằm trên sườn đồi Cao nguyên Golan.

Michael Eisenberg, nhà khảo cổ học tại Đại học Haifa và đồng giám đốc cuộc khai quật, chia sẻ:"Đây là một trong năm kho báu vàng lớn nhất thời kỳ đó được tìm thấy trong khu vực. Việc bổ sung thêm các mảnh trang sức và tiền xu nhỏ khiến nó trở nên thú vị hơn và có tầm quan trọng về mặt tiền tệ. Đây là kho báu đầu tiên thuộc loại này ở Hippos cho đến nay".

Một người dò kim loại đã phát hiện ra kho báu tiền xu và đồ trang sức từ thế kỷ thứ bảy này gần Biển Galilee. (Ảnh: Michael Eisenberg)

Edie Lipsman, một chuyên gia dò kim loại, đã phát hiện ra kho báu này vào tháng 7 khi đang đi ngang qua một tảng đá lớn và hai bức tường cổ. "Thiết bị hoạt động quá mạnh, tôi không thể tin được, những đồng tiền vàng bắt đầu xuất hiện liên tiếp", Lipsman cho biết.

Những đồng tiền này có hình các vị hoàng đế khác nhau, có niên đại từ triều đại của hoàng đế Byzantine Justin I (518 đến 527) đến đầu triều đại của hoàng đế Heraclius (610 đến 613, mặc dù Heraclius trị vì đến năm 641). Một số đồng tiền có dấu vết vải, cho thấy kho báu đã từng được bọc trong vải.

Các đồng tiền bao gồm solidi, những đồng tiền lớn có hàm lượng vàng cao từ Đế chế Byzantine; semisses, có giá trị bằng một nửa solidus; và tremisses, có giá trị bằng một phần ba solidus.

Eisenberg cho biết: "Khi bạn tìm thấy những đồng tiền xu và đồ trang sức có niên đại gần 1.400 năm mà trông vẫn như mới, đó là một trải nghiệm hiếm có".

Một trong những đồng tiền tremisses đặc biệt hiếm; nó có thể được đúc tại Síp vào năm 610 bởi tướng Heraclius Cha và con trai ông, cả hai đều nổi loạn chống lại Hoàng đế Phocas. Heraclius con đã chiến thắng và thành lập triều đại Heraclius Byzantine, cai trị từ năm 610 đến năm 711.

Bất ổn chính trị, dân chúng cất giấu tiền xu

Danny Syon, chuyên gia nghiên cứu tiền xu của cuộc khai quật, cho biết: "Đây là một phát hiện hiếm có, bổ sung thêm một lớp quan trọng vào sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử chính trị và kinh tế của thời kỳ đó" .

Mặc dù không rõ lý do kho báu được chôn cất, nhưng lịch sử cho thấy Hippos là một nơi hỗn loạn trong thế kỷ thứ bảy. Năm 614, quân đội từ Đế chế Sasanian, bao gồm Iran và một số vùng Trung Đông và Trung Á, đã xâm lược Palestine thuộc Byzantine. Cư dân các thành phố Cơ đốc giáo trong khu vực, bao gồm cả Hippos, đã cất giấu tài sản của họ khi quân đội nước ngoài tiến vào.

Khu vực này vẫn là điểm nóng giao tranh ác liệt trong nhiều năm. Jerusalem thất thủ trong cuộc tấn công năm 614, nhưng người Byzantine đã chiếm lại khu vực này khoảng 15 năm sau đó. Năm 636, quân đội Hồi giáo lại chiếm lại. Hippos suy yếu trong thời gian này, và cuối cùng bị bỏ hoang sau một trận động đất xảy ra ở Galilee năm 749.

"Nửa đầu thế kỷ thứ 7 là thời kỳ có số lượng kho tiền vàng và đồng dự trữ khẩn cấp lớn nhất", Eisenberg nói. Nguyên nhân là do các cuộc chinh phạt của người Sasanid và Hồi giáo đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn lan rộng vào thời điểm đó. "Người dân vô cùng sợ hãi và để lại khá nhiều kho tiền, chủ yếu là tiền xu."

Eisenberg cho biết các nhà nghiên cứu có kế hoạch phân tích kho báu mới tìm thấy, bao gồm việc đọc các đồng xu, ghi chép lại đồ trang sức và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu để đặt những phát hiện này vào bối cảnh khu vực.