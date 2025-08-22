Kho báu Viking 1.100 năm tuổi tiết lộ việc cướp bóc của giới giàu có

TPO - Một nghiên cứu mới tiết lộ rằng kho báu của người Viking được khai quật ở Anh có chứa bạc được giao dịch từ thế giới Hồi giáo, cũng như rất nhiều bạc bị cướp bóc ở châu Âu. Sau khi phân tích vừa được công bố trên tạp chí Archaeometry, các nhà nghiên cứu kết luận rằng phần lớn bạc trong kho báu đến từ Tây Âu, có thể là từ những đồng tiền Anglo-Saxon và Carolingian bị cướp bóc. Tuy nhiên, một phần lớn đến từ tiền bạc Hồi giáo.

Tài sản khổng lồ của người Viking

Các nhà thám hiểm đã phát hiện ra kho báu Bedale vào năm 2012. (Ảnh: York Museums Trust; Wikimedia Commons)

Kho báu Bedale 1.100 năm tuổi hé lộ phần nào khối tài sản khổng lồ mà người Viking sở hữu ở Anh trong thời đại Viking , bao gồm một chuôi kiếm bằng vàng, đồ trang sức bằng bạc và 29 thỏi bạc. Kho báu được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2012, nhưng các nhà khảo cổ học mới chỉ phát hiện ra rằng một phần của cải trong đó được tích lũy thông qua các mạng lưới thương mại đường dài trải dài sâu vào Trung Đông.

Những phát hiện của các nhà nghiên cứu củng cố mối liên hệ của người Viking với thế giới Hồi giáo và nhấn mạnh rằng họ không chỉ cướp bóc để làm giàu.

"Hầu hết chúng ta thường nghĩ về người Viking chủ yếu là những kẻ cướp bóc, cướp bóc các tu viện và những nơi giàu có khác để tìm kiếm của cải", tác giả chính của nghiên cứu, Jane Kershaw , phó giáo sư khảo cổ học thời đại Viking tại Đại học Oxford ở Anh, cho biết. "Phân tích kho báu Bedale cho thấy đó chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh".

Người Viking là một dân tộc đa dạng và thành đạt, có nguồn gốc từ Scandinavia. Họ nổi tiếng với những cuộc đột kích và thám hiểm trên biển, những người đã du hành đến nhiều vùng đất khác nhau trên ít nhất bốn châu lục , bao gồm cả Bắc Mỹ, từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 11.

Kho báu Bedale được hai chuyên gia dò kim loại Stuart Campbell và Steve Caswell phát hiện gần thị trấn Bedale ở miền bắc nước Anh, nơi mà kho báu được đặt tên. Năm 2014, BBC News đưa tin kho báu này được định giá hơn 70.000 đô la Mỹ theo giá trị hiện tại.

Người Viking giàu có nhờ thương mại ?

Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phân tích địa hóa để xác định nguồn gốc ban đầu của bạc được dùng để chế tác các thỏi bạc và đồ trang sức trong kho báu. Phân tích này cho thấy bạc được làm từ tiền xu Tây Âu nấu chảy và đồng dirham Hồi giáo.

Một phần ba số thỏi bạc trong kho báu này có chất lượng tương đương với bạc đúc ở Trung Đông, chủ yếu từ Vương triều Abbasid, vương triều thứ ba kế nhiệm nhà tiên tri Hồi giáo Muhammed, trải dài trên một lãnh thổ rộng lớn bao gồm Bán đảo Ả Rập, phần lớn Bắc Phi và Iran và Iraq ngày nay.

Số bạc trong kho báu này đã đến tay người Viking thông qua các tuyến đường thương mại phía đông gọi là Austrvegr. Để có được số dirham đáng thèm muốn này, người Viking đã trao đổi lông thú, hổ phách, kiếm và nô lệ, theo ghi chép của các sử gia Ả Rập. Sau đó, người Viking đã mang theo số bạc Hồi giáo này khi định cư ở Anh.

Kershaw nói : "Tôi thích thú khi nghĩ về việc Bedale, ngày nay là một thị trấn chợ đậm chất Anh ở phía bắc Yorkshire, trong thời đại Viking, đã từng là trung tâm của một nền kinh tế Viking Á-Âu rộng lớn hơn nhiều. Người Viking không chỉ khai thác của cải từ người dân địa phương, mà còn mang theo của cải khi họ cướp bóc và định cư".