Liên tiếp xảy ra hai vụ đắm tàu ở Quảng Ninh, 15 thuyền viên được cứu

TPO - Ngày 18/8, trên vùng biển Quảng Ninh liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng. Rất may, nhờ sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng Biên phòng và các đơn vị chức năng, toàn bộ 15 thuyền viên đều được cứu hộ an toàn.

Theo đó, khoảng 15h ngày 18/8, hai tàu hàng HD 6689 và HD 6969 của Công ty TNHH Quyền Phúc trong hành trình từ cảng Hòn Nét đi Kinh Môn (Hải Phòng) đã va phải đá ngầm tại khu vực biển Cống Đỏ (Cẩm Phả). Vụ va chạm khiến tàu HD 6689 do thuyền trưởng Đàm Văn Doanh (SN 1983) điều khiển bị lật úp và chìm xuống biển.

Tàu HD 6969 bị thủng khoang hàng được điều quay lại khu vực cảng Hòn Nét để sang tải.

Toàn bộ 4 thuyền viên cùng một công nhân giám sát hàng hóa kịp thời thoát nạn, được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả phối hợp các lực lượng chức năng cứu hộ, đưa vào bờ kiểm tra sức khỏe, hiện đã ổn định. Tàu HD 6969 bị thủng khoang hàng đã được điều động quay lại cảng Hòn Nét để sang tải, khắc phục sự cố.

Cùng ngày, vào khoảng 15h10, trên vùng biển Cô Tô, tàu cá TH-92056.TS do anh Hà Văn Thiết (SN 1986, quê Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, khi đang hành trình ra khơi thì bị sóng lớn đánh vỡ mũi, khiến phương tiện chìm cùng 10 thuyền viên



Nhận tin báo, Đồn Biên phòng đảo Trần đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tìm kiếm. Đến 17h cùng ngày, toàn bộ 10 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn, được chăm sóc y tế, bố trí ăn nghỉ và hỗ trợ liên lạc với gia đình.

Các ngư dân được cứu tại đồn biên phòng đảo Trần.

Hiện sức khỏe của tất cả 15 thuyền viên trong hai vụ việc đều ổn định. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đặc khu Cô Tô cùng các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các chủ tàu, ngư dân, thuyền viên hoạt động trên biển cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, không chủ quan trước diễn biến bất thường, chủ động phòng tránh, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.