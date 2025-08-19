Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Liên tiếp xảy ra hai vụ đắm tàu ở Quảng Ninh, 15 thuyền viên được cứu

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 18/8, trên vùng biển Quảng Ninh liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng. Rất may, nhờ sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng Biên phòng và các đơn vị chức năng, toàn bộ 15 thuyền viên đều được cứu hộ an toàn.

Theo đó, khoảng 15h ngày 18/8, hai tàu hàng HD 6689 và HD 6969 của Công ty TNHH Quyền Phúc trong hành trình từ cảng Hòn Nét đi Kinh Môn (Hải Phòng) đã va phải đá ngầm tại khu vực biển Cống Đỏ (Cẩm Phả). Vụ va chạm khiến tàu HD 6689 do thuyền trưởng Đàm Văn Doanh (SN 1983) điều khiển bị lật úp và chìm xuống biển.

1000027607.jpg
Tàu HD 6969 bị thủng khoang hàng được điều quay lại khu vực cảng Hòn Nét để sang tải.

Toàn bộ 4 thuyền viên cùng một công nhân giám sát hàng hóa kịp thời thoát nạn, được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả phối hợp các lực lượng chức năng cứu hộ, đưa vào bờ kiểm tra sức khỏe, hiện đã ổn định. Tàu HD 6969 bị thủng khoang hàng đã được điều động quay lại cảng Hòn Nét để sang tải, khắc phục sự cố.

Cùng ngày, vào khoảng 15h10, trên vùng biển Cô Tô, tàu cá TH-92056.TS do anh Hà Văn Thiết (SN 1986, quê Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, khi đang hành trình ra khơi thì bị sóng lớn đánh vỡ mũi, khiến phương tiện chìm cùng 10 thuyền viên

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng đảo Trần đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tìm kiếm. Đến 17h cùng ngày, toàn bộ 10 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn, được chăm sóc y tế, bố trí ăn nghỉ và hỗ trợ liên lạc với gia đình.

1000027606.jpg
Các ngư dân được cứu tại đồn biên phòng đảo Trần.

Hiện sức khỏe của tất cả 15 thuyền viên trong hai vụ việc đều ổn định. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đặc khu Cô Tô cùng các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các chủ tàu, ngư dân, thuyền viên hoạt động trên biển cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, không chủ quan trước diễn biến bất thường, chủ động phòng tránh, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Hoàng Dương
#tàu đắm Quảng Ninh #cứu hộ tàu biển #tai nạn hàng hải #thuyền viên an toàn #biển Quảng Ninh #cứu hộ khẩn cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục