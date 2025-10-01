Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

'Lên đời' hơn 120km cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cuối năm 2026 trình làng giao diện mới

Lộc Liên - Sỹ Lực
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 1/10, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức khởi công Dự án mở rộng đoạn tuyến cao tốc Yên Bái - Lào Cai, thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự kiến dự án hoàn thành vào cuối năm 2026, tạo cú hích kết nối vùng Tây Bắc với cả nước.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Việt Đông - Chủ tịch HĐTV VEC - cho biết, tuyến Nội Bài - Lào Cai là cao tốc dài nhất Việt Nam (245 km). Kể từ khi khai thác năm 2014, lưu lượng phương tiện liên tục tăng, tạo áp lực lớn cho đoạn Yên Bái - Lào Cai. Việc mở rộng tuyến là cấp thiết để đồng bộ với đoạn Nội Bài - Yên Bái, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao.

Ông Đông nhấn mạnh: “Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự đồng hành của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và sự ủng hộ của tỉnh Lào Cai, VEC đã kịp thời hoàn tất thủ tục và sẵn sàng triển khai dự án. Chúng tôi cam kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo khai thác đồng bộ toàn tuyến vào cuối năm 2026".

tp-ong-truong-viet-dong-vec.png
Ông Trương Việt Đông - Chủ tịch HĐTV VEC. Ảnh: Lộc Liên.

Lãnh đạo VEC nhấn mạnh, khi đoạn tuyến cao tốc Yên Bái - Lào Cai đi vào vận hành, dự án sẽ không chỉ giảm tải áp lực giao thông mà còn tạo động lực lớn cho phát triển thương mại, du lịch, logistics trên tuyến hành lang kinh tế trọng điểm Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây cũng là một mắt xích quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông, kết nối vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với cả nước.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai có tổng chiều dài hơn 120km, điểm đầu tại Km123+080 (IC13, Yên Bái) và điểm cuối tại Km244+155 (IC18, Lào Cai). Theo quyết định phê duyệt, quy mô đoạn tuyến sẽ được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe, đồng bộ với đoạn Nội Bài - Yên Bái đã khai thác.

tp-mo-rong-doan-cao-toc-yen-bai-lao-cai-2.jpg
Đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện tại có 2 làn đường, sau khi mở rộng sẽ nâng cấp lên 4 làn đường. Ảnh: Sỹ Lực.

Tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng, trong đó 3.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách, còn lại do VEC huy động. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Dự án sẽ đầu tư mở rộng nền, mặt đường, bổ sung các công trình trên tuyến theo tiêu chuẩn cao tốc vận tốc thiết kế 80km/h. Trong đó, mặt đường mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 24m; kéo dài cống chui dân sinh, cải tạo mặt đường cũ để đảm bảo an toàn khai thác.

Đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai mở rộng sẽ bổ sung nút giao IC15 (Km165+690) dạng chữ T, tăng khả năng kết nối. Đồng thời mở rộng 43 cầu chưa đủ quy mô; xây dựng thêm 1 ống hầm mới dài 530m với 3 làn xe một chiều. Ngoài ra, dự án còn lắp đặt hệ thống giao thông thông minh ITS toàn tuyến, gồm camera giám sát, trung tâm dữ liệu, hệ thống thu phí ETC".

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường an ninh - quốc phòng cho khu vực miền núi phía Bắc.

Lộc Liên - Sỹ Lực
#cao tốc Yên Bái Lào Cai #dự án mở rộng cao tốc #hạ tầng giao thông Việt Nam #đầu tư cao tốc #phát triển kinh tế miền núi

Xem thêm

Cùng chuyên mục