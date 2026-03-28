Đang tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và thượng cờ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong

report Lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 được trải ra tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Tại buổi lễ, lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 cũng sẽ được trải ra tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma trong màn tôn vinh lá cờ Tổ quốc - một nghi thức đặc biệt trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong.

Đây không chỉ là một biểu tượng, mà là kết tinh của lịch sử, của lòng yêu nước và của biết bao hy sinh thầm lặng qua các thế hệ. Màu đỏ là màu của máu, của ý chí và của khát vọng. Ngôi sao vàng là hình ảnh của sự đoàn kết, của niềm tin và của tương lai dân tộc.

Từ Gạc Ma của năm 1988 đến quảng trường Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay, lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng, mà là nơi gửi gắm ký ức về những người đã ngã xuống, là nơi kết tinh của lòng yêu nước, của ý chí và của niềm tin qua bao thế hệ. Trong không gian này, lá cờ Tổ quốc vẫn tiếp tục được trao lại - từ quá khứ đến hiện tại - như một lời nhắc nhở giản dị mà sâu sắc: Chúng ta đang cùng nhau gìn giữ một điều thiêng liêng, bằng tất cả lòng thành kính và niềm tự hào dân tộc.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ phát biểu chào mừng các đại biểu, khách mời, các đoàn thể thao, vận động viên, quần chúng nhân dân đến với Khánh Hòa và dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026. Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức, sẽ phát biểu, tuyên bố khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67 - năm 2026.

