Lễ hội Sáng tạo lớn nhất Hà Nội trở lại: Ambedo Fiesta mùa 6 bùng nổ với chủ đề ‘Furry Friends’

Ambedo Fiesta – sự kiện văn hoá đại chúng được giới trẻ trông đợi nhất năm – chính thức trở lại với mùa 6, mang chủ đề “Furry Friends”. Lễ hội sẽ diễn ra tại Công viên Hồ Tây (Hà Nội) trong hai ngày 27–28/12/2025.

Lễ hội năm nay mang đến trải nghiệm độc đáo với chương trình Cosplay Marching quanh Hồ Hoàn Kiếm, cùng dàn khách mời trong nước & quốc tế nổi bật.

Ambedo Fiesta mùa 6 tiếp tục là không gian kết nối lớn nhất dành cho cộng đồng yêu thích truyện tranh, hoạt hình, game, cosplay, nghệ thuật, âm nhạc và thú cưng.

Trải nghiệm Độc đáo: Ambedo còn chuẩn bị cả một vườn hoa cúc họa mi để các bạn check in. Đây chính là background 'đáng đồng tiền bát gạo' để làm nàng thơ mùa đông của bạn.

Sân khấu và Cosplay Bùng nổ: Lễ hội tổ chức cuộc thi Ambedo Fiesta’s King & Queen và chuỗi sự kiện cosplay đặc sắc, nổi bật là Cosplay Marching (diễu hành cosplay) quanh Hồ Hoàn Kiếm vào chiều Chủ nhật 28/12. Đặc biệt, cosplayer mua vé online & diện trang phục Furry/Fursuit sẽ được hoàn phí vé vào cửa như một lời tri ân từ Ban Tổ chức.

Gian hàng sách NXB Kim Đồng cùng rất nhiều đầu sách hot & hàng nghìn quà tặng limited đang chờ các bạn.

Giao lưu Quốc tế và Workshop Chuyên môn:

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như khách mời quốc tế Ruri (Singapore), cùng Triển lãm ảnh quốc tế “Path of the Traveler” Mit Photography (Nhật Bản).

Nhiếp ảnh gia Mit cũng sẽ tổ chức các workshop chuyên sâu về Cosplay Photography và bố cục ảnh.

Tiếp nối truyền thống, Ambedo Fiesta mùa 6 tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng việc trích 20% doanh thu bán vé và toàn bộ doanh thu từ gian hàng từ thiện đặc biệt để xây dựng công trình phụ trợ cho trường học ở vùng khó khăn.

Lễ hội sẽ diễn ra tại Công viên Hồ Tây (614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội). Khách tham dự nên mua vé sớm để nhận ưu đãi và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.