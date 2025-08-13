Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ nổi tiếng ở Trung Quốc

Minh Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một hành động của Lê Dương Bảo Lâm với người hâm mộ khiến công chúng Trung Quốc tò mò và thích thú.

Mới đây, một đoạn video nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm tương tác với người hâm mộ bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, khi bước qua nhóm người hâm mộ ồn ào, Lê Dương Bảo Lâm bị fan đụng chạm. Nam nghệ sĩ đã quay lại "đánh yêu" bạn fan nữ này, nhưng sau đó anh nhanh chóng tươi cười và chào tạm biệt mọi người để ra xe di chuyển.

Trên MXH Trung Quốc, khán giả bất ngờ trước sự thân thiện của nghệ sĩ Việt Nam. Đồng thời, họ tò mò không biết Lê Dương Bảo Lâm làm cách nào để xác định người đã đụng chạm với mình.

duong.jpg
duong5.gif
Video của Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ gây sốt trên MXH Trung Quốc.

Một số khác thì cho rằng hành động đáp trả của Lê Dương Bảo Lâm không sai và mong rằng nghệ sĩ Trung Quốc sẵn sàng đứng lên bảo vệ bản thân như vậy trước các fan cuồng. Người hâm mộ của nam diễn viên Điền Hủ Ninh (nổi tiếng từ phim đam mỹ Nghịch Ái) cũng gợi ý nam diễn viên học tập theo Lê Dương Bảo Lâm cách đối phó với những người hâm mộ luôn theo chân anh.

Sau khi bất ngờ trở nên nổi tiếng trên MXH Trung Quốc, Lê Dương Bảo Lâm đã có chia sẻ hài hước trên trang cá nhân: "Truyền thông thường nhắc tên tôi như tiểu minh tinh. Tới hôm nay khác rồi, hãy săn bắt tôi đi".

532228198-122251099802195970-1532308696554334739-n.jpg
Người hâm mộ Trung Quốc mong thần tượng của mình học hỏi Lê Dương Bảo Lâm.

Lê Dương Bảo Lâm sinh năm 1989, tại Đồng Nai. Anh bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia và đạt thành tích quán quân Cười xuyên Việt. năm 2015.

Nam diễn viên từng tham gia các tác phẩm điện ảnh như Cô dâu đại chiến, Hot boy nổi loạn, Điệp vụ chân dài, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ... Anh được biết đến nhiều nhờ các chương trình giải trí hài hước như Ơn giời cậu đây rồi!, Siêu bất ngờ, Hội ngộ danh hài, Đấu trường tiếu lâm, 7 nụ cười xuân, Người bí ẩn, Thách thức danh hài, Chọn ai đây, 2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ, Anh trai say hi, Chiến sĩ quả cảm, Ba là siêu nhân...

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả yêu thích nhờ những phát ngôn hài hước, tính cách vui vẻ không ngại làm xấu mình. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng vướng lùm xùm vì hài hước thái quá, khiến nhiều khán giả bức xúc vì chiêu trò lố lăng, phản cảm.

duong1.jpg
duong2.jpg
Lê Dương Bảo Lâm là nghệ sĩ hài có lượng người hâm mộ đông đảo, nhưng cũng bị chê vì lố lăng.
Minh Vũ
#Lê Dương Bảo Lâm #Điền Hủ Ninh #Nghịch Ái #sao việt #sao Hoa ngữ

