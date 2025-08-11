Giới hạn nào cho Lê Dương Bảo Lâm

TPO - Việc Lê Dương Bảo Lâm liên tục có hành vi bỡn cợt, nói năng vô tư đến mức vô duyên, lố lăng trên sóng truyền hình là dấu hiệu đáng lo ngại.

Lê Dương Bảo Lâm liên tục ‘vượt rào’

Gần đây, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi tham gia game show Chiến sĩ quả cảm. Đây là chương trình truyền hình thực tế Việt Nam đầu tiên về lực lượng Công an Nhân dân. Các nghệ sĩ nhập vai và trải nghiệm công việc thực tế của các đơn vị như Cảnh sát cơ động, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ sau 3 tập phát sóng, Lê Dương Bảo Lâm gần như chiếm sóng trên mọi nền tảng. Anh liên tục lọt Top 10 thành viên trong game show nhận được nhiều sự chú ý trong tuần. Các clip ngắn cắt từ chương trình cho đến video hậu trường thu hút hàng triệu lượt xem kèm hàng chục nghìn lượt tương tác.

Vẫn đặc tính quen thuộc, Lê Dương Bảo Lâm tận dụng tối đa mọi hoạt cảnh để quăng miếng hài. Đôi lúc, anh lấy chính mình làm trò hề.

Biểu cảm của lố của Lê Dương Bảo Lâm trong chương trình Chiến sĩ quả cảm.

Tuy nhiên, hành vi, ứng xử của anh bị cho thiếu sự tiết chế, vượt quá giới hạn, đặc biệt trong chương trình mà sự trang nghiêm, tôn trọng với đối tượng truyền thông cần đặt hàng đầu. Lê Dương Bảo Lâm liên tục bị chỉ huy nhắc nhở về sự thiếu nghiêm túc, bỡn cợt khi thực hiện điều lệnh, nhiệm vụ.

Cụ thể, trong tình huống xử lý đám cháy, Lê Dương Bảo Lâm và Tiến Luật nghĩ tiểu phẩm để chọc cười. Sau đó, cả hai bị nhắc nhở, chấn chỉnh. Là nghệ sĩ tham gia chương trình, Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận Lê Dương Bảo Lâm và Tiến Luật biết làm vậy sẽ bị phạt, khiển trách nhưng muốn khán giả chú ý.

Không chỉ hành động cảm tính, Lê Dương Bảo Lâm còn thường xuyên phát ngôn vô tội vạ, gọi đồng nghiệp là “thây” trong video đột nhập hậu trường Chiến sĩ quả cảm.

“Chúng ta nhìn thấy những cái ‘thây’ đang nằm, lết ra trên sân. Không có ai thể hiện tinh thần phấn đấu. Anh Trung nằm chèm bẹp, Ngô Kiến Huy thì đang vô thuốc. Ở đây, có người mới sinh trong tháng mà vẫn đi làm, đó là Quốc Thiên. Mặt vẫn rất xanh, dây nhau, dây rốn lòng thòng. Đôi khi có cầm dây chữa cháy mà lộn dây rốn không?”, Lê Dương Bảo Lâm nói.

Trong hoạt cảnh phá khóa, cứu người bất tỉnh bên trong đám cháy, Lê Dương Bảo Lâm vô tư gọi nạn nhân giả định là “người chết”.

Hình ảnh được cho phản cảm của Lê Dương Bảo Lâm.

Khó chấp nhận hơn, Lê Dương Bảo Lâm mặc đồ chiến sĩ diễn hoạt cảnh có phần nhạy cảm với ca sĩ Binz. Đặt trong bối cảnh chương trình, tái hiện hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân, nhiều khán giả cho rằng hành động của anh đã vượt quá giới hạn cho phép, từ hài hước thành phản cảm.

Lê Dương Bảo Lâm cũng là nạn nhân?

Việc Lê Dương Bảo Lâm có hành vi bỡn cợt, giễu nhại, nói năng vô tư đến mức vô duyên không phải cá biệt hay chỉ diễn ra trong một chương trình cụ thể, mà trở thành “đặc sản hình ảnh” gắn liền với tên tuổi anh. Lâm luôn xuất hiện với một phiên bản màu mè, hài hước thái quá, lấn lướt không gian chung, bất kể đó là talk show, livestream hay các chương trình mang tính nghi lễ.

Không ít lần Lê Dương Bảo Lâm gây bức xúc vì chiêu trò lố lăng, phản cảm. Theo quan điểm của chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long, lý do Lê Dương Bảo Lâm vẫn tồn tại, thậm chí phát triển mạnh trong showbiz, dù liên tục vướng tranh cãi đến từ một tổ hợp nhiều yếu tố, trong đó có cả chiến lược cá nhân, nhu cầu thị trường, và cả sự "bất lực" của hệ thống chuẩn mực truyền thông đại chúng hiện nay.

Tuy nhiên, không thể không nhắc tới vai trò của các nhà sản xuất chương trình. Công chúng đặt câu hỏi về việc nhà sản xuất có đang dùng Lê Dương Bảo Lâm như một chiêu bài truyền thông? Có nghĩa, sự lố lăng, phản cảm, đi quá giới hạn của nghệ sĩ trong chương trình được “cấp phép”.

Ranh giới mong manh khi Lê Dương Bảo Lâm biến hài hước thành phản cảm.

“Khi một nghệ sĩ như Lê Dương Bảo Lâm có thể tạo hiệu ứng mạng mạnh mẽ, kéo lượt view, khiến chương trình trở nên ‘viral’, thì sự hiện diện của anh - bất chấp tai tiếng - vẫn được coi là ‘có ích’ trong góc nhìn thương mại. Và khi thương mại chiếm ưu thế so với chuẩn mực văn hóa, thì hình mẫu nghệ sĩ như Lâm không chỉ tồn tại được, mà còn được ưu ái và tái sử dụng liên tục”, chuyên gia phân tích.

Không ít chương trình truyền hình thực tế hiện này, vì mục tiêu tăng view và tạo hiệu ứng mạng xã hội, đã vô tình cổ xúy cho sự “lố” như một công thức thành công, thay vì đầu tư cho chiều sâu nội dung và giá trị tích cực. Điều này khiến không gian giải trí dần bị bão hòa bởi những tiếng cười rẻ tiền và hành vi phản cảm được bình thường hóa.

Một khi hệ sinh thái truyền thông cùng “bắt tay” với sự dễ dãi, thì nghệ sĩ cũng khó bị điều chỉnh bằng phản ứng tự thân.

Cảnh báo đỏ cho nghệ sĩ lệch chuẩn

Theo chuyên gia, khán giả ngày nay không hoàn toàn “nhẹ dạ” như trước. Họ quan sát, ghi nhớ và kết nối thông tin ngày càng sâu sắc. Nhưng chính vì hệ sinh thái showbiz và truyền thông quá rộng và dễ dãi trong khâu kiểm soát nội dung, nên những nghệ sĩ từng dính lùm xùm vẫn có “đất sống”, thậm chí phát triển mạnh nhờ một bộ phận khán giả mới - ít quan tâm đến đạo đức công chúng, nhưng quan tâm đến yếu tố giải trí và gây chú ý.

“Nói công chúng quá dễ dãi chỉ là một khía cạnh, sâu xa hơn là vì chúng ta chưa có cơ chế đồng bộ từ phía quản lý, giới truyền thông lẫn người tiêu dùng nội dung để tạo ra mặt bằng chuẩn mực rõ ràng và bền vững. Khi chưa có chuẩn mực chung, thì việc nghệ sĩ xin lỗi để quay lại, dù chưa đủ chân thành hay chưa đủ chịu trách nhiệm, vẫn tiếp tục được chấp nhận một cách miễn cưỡng nhưng quen thuộc”, chuyên gia nhấn mạnh.

Công chúng có quyền và trách nhiệm lên tiếng, tẩy chay bằng cách không xem, không chia sẻ, không tiêu dùng sản phẩm do những cá nhân lệch chuẩn đại diện. Cơ quan quản lý cần hoàn thiện hành lang pháp lý để xử lý nghiêm minh, ngay từ những dấu hiệu sai phạm ban đầu.

Truyền thông chính thống phải đóng vai trò soi chiếu, phản biện, không tiếp tay cho những nội dung câu view bất chấp. Và nhà trường - nơi định hình giá trị sống cho thế hệ trẻ - phải tích cực giáo dục kỹ năng phân biệt đúng sai, nuôi dưỡng thẩm mỹ văn hóa để học sinh không dễ bị cuốn theo những hiện tượng lệch lạc.

"Để không gian văn hóa - truyền thông được lành mạnh trở lại, cần sự chung tay tự giác, chủ động và nhất quán từ toàn xã hội. Mỗi bên đều có phần việc của mình, và chỉ khi làm đúng phận sự đó, thì những Lê Dương Bảo Lâm hay Phạm Thoại phiên bản lệch chuẩn mới không còn chỗ để tồn tại tốt trong đời sống công cộng”, ông Long nói.