Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gia Lai:

Lấy mẫu xương, quần áo để truy tìm tung tích nạn nhân vụ phát hiện bộ xương dưới gốc cây

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an xã Chư A Thai, Gia Lai đã thu mẫu xương, quần áo để phục vụ điều tra và nhận dạng nạn nhân từ vụ người dân phát hiện bộ xương người dưới gốc cây trên núi.

tien-phong.png
Chiếc áo của nạn nhân tại hiện trường.

Ngày 24/8, Công an xã Chư A Thai (Gia Lai) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp để xác định nhân thân, nguyên nhân một người tử vong đã lâu, chỉ còn bộ xương dưới gốc cây trên núi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/8, một nhóm người tại thôn Plei Mun Măk (xã Chư A Thai) đi hái nấm trên núi thuộc thôn Thanh Thượng (xã Chư A Thai). Trong lúc tìm kiếm nấm, một người đã thấy chiếc áo khoác màu trắng cùng dây thắt lưng đang quấn trên cành cây. Tiến lại gần, người này tá hoả phát hiện dưới gốc cây có bộ xương, nghi là hài cốt người nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày sau đó, Công an xã Chư A Thai đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, nhân thân nên đã thu mẫu xương, quần áo để phục vụ điều tra và nhận dạng.

Sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng nạn nhân tại nghĩa trang xã Chư A Thai.

Tiền Lê
#xác chết #bộ xương #tử vong #Công an tỉnh Gia Lai #phát hiện thi thể #điều tra #nạn nhân #chưa rõ danh tính #xác định nhân thân #Chư A Thai #đi hái nấm

Xem thêm

Cùng chuyên mục