Gia Lai: Lấy mẫu xương, quần áo để truy tìm tung tích nạn nhân vụ phát hiện bộ xương dưới gốc cây

TPO - Công an xã Chư A Thai, Gia Lai đã thu mẫu xương, quần áo để phục vụ điều tra và nhận dạng nạn nhân từ vụ người dân phát hiện bộ xương người dưới gốc cây trên núi.

Chiếc áo của nạn nhân tại hiện trường.

Ngày 24/8, Công an xã Chư A Thai (Gia Lai) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp để xác định nhân thân, nguyên nhân một người tử vong đã lâu, chỉ còn bộ xương dưới gốc cây trên núi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/8, một nhóm người tại thôn Plei Mun Măk (xã Chư A Thai) đi hái nấm trên núi thuộc thôn Thanh Thượng (xã Chư A Thai). Trong lúc tìm kiếm nấm, một người đã thấy chiếc áo khoác màu trắng cùng dây thắt lưng đang quấn trên cành cây. Tiến lại gần, người này tá hoả phát hiện dưới gốc cây có bộ xương, nghi là hài cốt người nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày sau đó, Công an xã Chư A Thai đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, nhân thân nên đã thu mẫu xương, quần áo để phục vụ điều tra và nhận dạng.

Sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng nạn nhân tại nghĩa trang xã Chư A Thai.