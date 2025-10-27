Lat Valley Retreat Village - Khi doanh nghiệp chọn 'du lịch chậm' để tiến xa hơn

Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để đội ngũ của mình bứt phá sau tháng ngày miệt mài cùng dự án, deadline? Hãy tìm đến với Corporate Retreat - một xu hướng du lịch nghỉ dưỡng mới để các doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả công việc và cân bằng cuộc sống cho nhân sự.

Địa điểm lý tưởng cho mô hình này là Lat Valley Retreat Village - nơi mọi người được thả hồn trong thung lũng xanh, ngắm sương lấp lánh trên những biệt thự kiểu Âu giữa núi rừng Đà Lạt. Chuyến đi đến Lat Valley không chỉ là một kỳ nghỉ thông thường mà là hành trình đưa đội ngũ của bạn trở về với thiên nhiên, tái tạo năng lượng.

Corporate Retreat - du lịch để thấu hiểu và kết nối cùng đồng đội

Corporate Retreat là mô hình retreat dành riêng cho các doanh nghiệp, đoàn thể nhằm tổ chức các hoạt động như team building, đào tạo nhân sự, hội thảo chiến lược,... Mục tiêu chính của loại hình này là tăng cường tinh thần làm việc nhóm, kích thích sáng tạo, và xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, tạo không gian để chia sẻ, gắn kết giữa các thành viên.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với sự rời rạc của đội ngũ sau những guồng công việc dồn dập, Corporate Retreat trở thành giải pháp chữa lành văn hóa từ gốc thông qua trải nghiệm, không phải khẩu hiệu khô khan. Theo nghiên cứu, Corporate Retreat có thể giúp tăng 18% chỉ số hạnh phúc tại nơi làm việc, nâng hiệu suất lên 13% và giảm tới 70% cảm giác cô lập trong đội ngũ. Với lợi thế không gian retreat riêng tư giữa thiên nhiên Đà Lạt, Lat Valley mang đến môi trường lý tưởng để nghỉ dưỡng, đào tạo, workshop và kết nối đội ngũ một cách trọn vẹn.

Lat Valley Retreat Village - nơi kỳ nghỉ chất lượng được thiết kế riêng cho mỗi doanh nghiệp

Không chỉ là một khu nghỉ dưỡng được yêu thích bởi sự trong lành, vẻ đẹp tự nhiên của vùng cao nguyên Lâm Viên, Lat Valley Retreat Village còn là không gian lý tưởng để kết hợp giữa nghỉ dưỡng và hoạt động kết nối đoàn thể. Với sức chứa lên đến 120 người trong các biệt thự, nhà gỗ và 120 người cho không gian nhà hàng, Lat Valley là nơi có thể tổ chức workshop, hội thảo tại villa, buổi chia sẻ của các công ty, đội nhóm. Suốt 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông, Lat Valley đã vinh dự được tiếp đón đoàn khách từ các công ty Big Dutchman, MOI Cosmetics, Vietnam Airlines, Viễn Sơn, VCI, ITL Corporation đến nghỉ ngơi và kết nối.

Với kinh nghiệm tổ chức kỳ nghỉ cho nhiều công ty khác nhau, Lat Valley có thể thiết kế hành trình riêng cho mỗi tập thể công ty. Buổi sáng trong làn sương đang tan, bạn có thể cùng nhau tập yoga hoặc thiền bên hồ nước, sau đó đi dạo và thưởng thức bữa sáng với Dream Coffee Bảo Lộc thơm lừng; bữa trưa với những món đồ ăn từ nông trại đúng nghĩa “farm to table” để mọi người cùng thưởng thức và trò chuyện; buổi chiều là thời điểm lý tưởng để trekking rừng thông, cùng nhau câu cá giữa con suối nhỏ, hái dâu tây và tham quan nông trại; buổi tối có thể đốt lửa trại, ăn tối lẩu gà lá é đặc sản, quây quần giao lưu nhẹ nhàng trong tiếng côn trùng rả rích giữa rừng xanh;...

Kỳ nghỉ tại Lat Valley là cơ hội để đoàn thể công ty cùng “Tái tạo năng lượng giữa rừng xanh: Recharge, Reconnect, Retreat”

- Recharge: được bao phủ bởi thiên nhiên xanh mát, Lat Valley là “trạm sạc” sức khỏe để bạn phục hồi qua từng hơi thở, suy nghĩ và hành động. Khung cảnh thiên nhiên, âm thanh núi rừng và nhịp sống chậm rãi ở đây là dịp để mọi người đều được thư giãn, gạt đi mọi căng thẳng.

- Reconnect: thông qua các hoạt động và trải nghiệm cùng nhau, kỳ nghỉ tại Lat Valley là dịp để bạn kết nối với thiên nhiên, kết nối với những người xung quanh và với chính mình. Đây là cơ hội để bạn suy nghĩ thấu đáo cho những dự định sắp tới.

- Retreat: Ngoài những cái chung, Lat Valley cũng là nơi dành cho những khoảnh khắc riêng, để bạn được tận hưởng cuộc sống như thong thả đọc sách, nghe nhạc, uống cà phê, thiền,... và cảm nhận được sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn.

Một chuyến retreat không chỉ là chuyến đi thưởng cho nhân sự mà là khoản đầu tư cho tinh thần, văn hóa và hiệu suất doanh nghiệp. Sau hành trình tại Lat Valley, cả công ty đều có thể quay trở lại với sự sáng tạo mạnh mẽ hơn, tinh thần đồng đội gắn kết hơn và thái độ tích cực hơn trong công việc.

LAT VALLEY VILLAGE - CORPORATE RETREAT

Đặt kỳ nghỉ cho công ty cùng tận hưởng:

Hotline: 033 449 0789

https://latvalley.com

Đạ Nghịt, xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng

Hãy để Lat Valley là trạm sạc năng lượng, là không gian kết nối công ty, đội nhóm của bạn.